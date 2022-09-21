Чтобы налоги были не бременем

О том, как громоздкая налоговая система тормозит развитие казахстанского предпринимательства и всей экономики в целом, наше интервью с председателем совета предпринимателей при НПП Алматы «Атамекен» Максимом Барышевым.

– Максим Анатольевич, будучи главой компании, которая много лет работает в сфере бухгалтерского учета, Вы неоднократно заявляли о том, что действующий Налоговый кодекс необходимо упрощать…

– Могу сказать, что Президент страны услышал голос бизнес-сообщества: принято решение переписать Налоговый кодекс. Какие к тому были предпосылки?

Пять лет назад начал действовать новый Налоговый кодекс, который был призван облегчить жизнь предпринимателей. Во всяком случае такие оптимис­тичные надежды витали в то время, пока шла работа над ним. Но после того как документ вступил в силу, деловое сообщество убедилось – это просто видоизмененный старый вариант.

Более того, в него почти сразу начали вносить поправки и дополнения. По сути, в течение пяти лет в этом законодательном массиве оказалось изменено свыше 400 статей! То есть Налоговый кодекс изменялся гораздо чаще, чем два, три, четыре раза в год.

Вносились срочные изменения, бывали планируемые, и все это, само собой, никоим образом не укрепляет в предпринимателях чувство уверенности в завтрашнем дне.

К сожалению, изменения, которые вносятся, не всегда улучшают, а зачастую ухудшают казахстанскую систему налогообложения. К примеру, в нынешнем году срочным законопроектом ухудшили положение предпринимателей. С 2023 года планируется ввести 10-процент­ный налог на дивиденды вне зависимости от срока существования компании.

Как было раньше? Компания, существующая до трех лет, облагалась 5% налога на дивиденды ИПН (индивидуальный подоходный налог). Если больше трех лет – 0%. В данном конкретном случае ИПН играет роль налога на дивиденды. Это международная практика, так как предприниматель уже оплатил корпоративный подоходный налог с чистой прибыли.

Отечественный предприниматель платит корпоративный подоходный налог 20%, и у него остаются средства, которые пос­ле налогообложения он может оставить себе в качестве дивидендов. Чаще всего наши бизнесмены используют эту чистую прибыль в качестве оборотных средств на рост, развитие своей компании с целью в будущем заработать больше.

Есть еще у многих предпринимателей такая нераспределенная чистая прибыль, которую не изымают из предприятия для его развития. У нас и без этого достаточно большое количество налогов и других обязательных платежей в бюджет. Их около 75, только налогов – 24 вида, и они еще подразделяются.

Налоги по кодексу сложно рассчитывать, поэтому многие иност­ранные и отечественные компании, понимая это, не спешат открывать бизнес в Казахстане.

Есть предприниматели, которые, работая здесь, создают новый бизнес в других странах, где более прозрачное, более простое налогообложение. Таким образом, происходит бегство капитала из страны. Для того чтобы отечественные предприниматели открывали предприятия в Казахстане, чтобы иностранные инвесторы создавали свой бизнес в нашей стране, необходимо пересмотреть налоговую систему.

– Налоговый кодекс пишут чиновники, далекие от бизнеса. Их задача заключается в том, чтобы просто увеличить налоговые поступления в бюджет. Но, как видится, в этом вопросе необходим баланс интересов государства и бизнеса. Будут ли предприниматели принимать участие в написании новой редакции Налогового кодекса?

– К сожалению, налоговое законодательство пишут специалис­ты по управлению государственными финансами, и они далеки от проблем и чаяний бизнесменов. Их задача состоит в том, чтобы увеличить поступление денег в бюджет. Но в наши кризисные времена я смотрю на этот вопрос с точки зрения предпринимателя, который в первую очередь сокращает расходы.

Для того чтобы поднять поступления в бюджет, необходимо увеличить экспорт казахстанской продукции. Логика прос­та – чем больше мы вывозим для продажи товаров за рубеж, тем больше налогов будет платиться. К сожалению, за 30 лет независимости в стране создано не более 550 экспортоориентированных компаний несырьевого сектора.

Что же касается нефти, то сегодня 80 ее процентов идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Это довольно опасно с точки зрения логистики, поэтому необходимо диверсифицировать маршруты, дабы не зависеть от одного консорциума.

В своем нынешнем Послании Глава государства четко сказал: необходимо развивать частную предпринимательскую инициа­тиву, чтобы наши бизнесмены выходили на экспорт, приносили в страну валютную выручку. Нам уже пора соскочить с нефтяной «иглы».

– Надо признать, что граж­данам по-прежнему сложно открывать собственные производства в условиях засилья импорта. Разве не политика здорового протекционизма, которая на деле защищает отечественных производителей, должна спасти положение?

– С чего начинается политика здравого протекционизма? Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал в одном из своих выступлений. Она начинается с того, что гос­органы, квазигосударственный сектор в приоритетном порядке закупают товары и услуги у отечественных компаний и производителей. Тогда те будут активно расти и развиваться, а затем выходить на международные рынки.

Именно такая последовательная политика существует во многих странах. Это касается всех направлений экономики, поэтому необходимо развивать отрасли через госзаказы, стимулировать частную предпринимательскую инициативу. Кроме того, важно придерживаться концепции, при которой государство не вмешивается в бизнес, а покупает у него товары и услуги.

Предприниматели в этом случае быстрее оптимизируют все процессы, начнут производить продукцию лучшего качества, повысят конкурентоспособность.

– Как снова не наступить на те же грабли?

– Считаю, что в написании Налогового кодекса, от которого зависит дальнейшее развитие экономики, должны участвовать активные предприниматели, налоговые консультанты, бухгалтеры и аудиторы. Это те специалисты, которые каждый день сталкиваются с системой налогообложения.

Оптимальное количество налогов должно быть не больше десяти, а лучше, чтобы их было пять и они исчислялись от понятной и простой налоговой базы.

К примеру, сегодня с заработной платы мы платим шесть видов налогов, отчислений и взносов. Каждый из них рассчитывается по-разному, это очень сложно. Если в компании есть пенсионеры, студенты, инвалиды и социально уязвимые слои населения, то зарплата для каж­дой из категорий исчисляется по-разному.

Отрадно, что предложения предпринимателей, направленные Президенту Казахстана, были услышаны. Одно из них – введение до следующего года единого налога с заработной платы с компаний малого и микробизнеса.

Думаю, если будет утверждена такая норма по ставке 20%, то в дальнейшем можно будет всех предпринимателей перевести на систему уплаты единого налога, а дальше будет удобно и правильно платить налоги по меньшей ставке.

Сегодня совокупная ставка составляет около 34%, тогда с общей ставки будет легче и проще платить налоги.