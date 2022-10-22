Чужие земли продал на 9 млн тенге житель Жетысуской области

Предприимчивый сельчанин продал в городе Талдыкоргане не принадлежащие ему земельные участки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Полицейские Талдыкоргана задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. Предположительно от действий задержанного пострадали 6 человек, которые обратились с заявлением в городскую полицию. Причиненный ущерб пока насчитывает 9,2 млн тенге.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, оказавшийся жителем Сарканского района, показывал потерпевшим земельные участки на территории областного центра и на его окраине, предлагая их выкупить по 400 тысяч за каждые 10 соток. Мужчина заверял, что имеет деловые связи в акимате, который якобы планирует в скором времени передать участки населению. Сейчас осуществляется проверка, действительно ли он имеет отношение к каким-либо госорганам», – сообщили в городской полиции.

По всем зарегистрированным фактам проводится расследование по уголовной статье «Мошенничество».