Cпикер Сената встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грлич-Радманом, прибывшим в Казахстан для участия в казахстанско-хорватском бизнес-форуме, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат РК

Приветствуя Гордана Грлич-Радмана, Маулен Ашимбаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Спикер Сената обозначил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей. Была отмечена работа по обмену законотворческим опытом, организации взаимных визитов с участием депутатов-членов групп дружбы и установлению тесных контактов между профильными комитетами Сената и Сабора.

«Между Казахстаном и Хорватией налажен эффективный политический диалог, динамично развиваются экономическое сотрудничество и культурные связи. Интенсивность и содержание Вашего визита отражают взаимную заинтересованность наших стран в углублении взаимодействия. Важную роль в продвижении сотрудничества между нашими странами играет межпарламентский диалог. Мы заинтересованы в развитии тесных отношений с Парламентом Хорватии. Потенциал групп дружбы целесообразно использовать в качестве эффективного инструмента укрепления диалога», – сказал Спикер Палаты в своем выступлении.

В ходе обсуждения и обмена мнениями касательно перспектив сотрудничества в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества спикер Сената ознакомил также коллегу с социально-экономическими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева и направленными на комплексную перезагрузку ключевых государственных институтов.

В частности, речь шла о мерах, нацеленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата Казахстана и преференциях для инвесторов в областях, представляющих взаимный интерес. Особое внимание в этой связи было уделено совместным проектам в таких областях, как энергетика, фармацевтика и транспорт, информационные технологии и сельское хозяйство.

В свою очередь Гордан Грлич-Радман высоко оценил масштабные политические и социально-экономические трансформации, осуществляемые в Казахстане под руководством Касым-Жомарта Токаева, и также выразил заинтересованность в расширении и укреплении дальнейшего сотрудничества.

Вместе с тем Спикер Сената проинформировал собеседника о проведении VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года под названием «Диалог религий – синергия во имя будущего».

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