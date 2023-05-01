Дачный массив загорелся в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

В ДЧС Павлодарской области сообщили о пожаре на территории дачного массива, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 1 мая, в 15:19 на пульт 101 поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре. Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника, 7 единиц техники)", - говорится в информации.

По прибытию к месту вызова было установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектар.

Пожар был локализован в 16:50.

Также в тушении принимали участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды, отметили в ДЧС.