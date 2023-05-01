Дачный массив загорелся в Павлодаре
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Площадь горения составила ориентировочно 6 гектар.
В ДЧС Павлодарской области сообщили о пожаре на территории дачного массива, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, 1 мая, в 15:19 на пульт 101 поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре. Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника, 7 единиц техники)", - говорится в информации.
По прибытию к месту вызова было установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектар.
Пожар был локализован в 16:50.
Также в тушении принимали участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды, отметили в ДЧС.