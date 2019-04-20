Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с крупным ДТП на трассе Алматы – Ташкент
Председатель Сената Парламента Дарига Назарбаева выразила соболезнования в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
"Выражаю глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Жамбылской области, унесшего жизни одиннадцати человек. Передаю слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В настоящее время оказывается вся необxодимая медицинская помощь, работают службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое.
«Среди 11 погибших в результате дорожно-транспортного происшествия 8 граждан Казахстана и 3 – Узбекистана. В числе пострадавших, доставленных в больницы – казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана», - проинформировали в МВД.