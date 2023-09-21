Дарить хорошее настроение

В центре села Балпык-би в семи белоснежных юртах были организованы тематические выставки, где представили более 1 500 экспонатов из музеев со всего региона и частных коллекций казахстанцев. Среди них – личные вещи, архивные документы, музыкальные инструменты и предметы быта, которым уже не одно столетие.

К примеру, у потомков знаменитого жырау Каблисы, проживающих в Коксуском районе, по сей день в прекрасном состоянии хранится его кушетка, возраст которой превышает 200 лет.

Особое внимание уделили страницам жизни акына Сары, Темирбека Жургенова, Мукана Толебаева, Кемеля Токаева, Бикен Римовой и других именитых жетысусцев, чьи юбилеи празднуют в нынешнем году. Представили гостям праздника и старинные национальные музыкальные инструменты, а также настоящий, причем до сих пор находящийся в рабочем состоянии патефон.

Помимо историко-культурного наследия, на выставке продемонстрировали самые актуальные социально-экономические, сельскохозяйственные и спортивные достижения района.

Участники празднования Дней культуры смогли и ярко про­явить себя. Если дети с радостью участвовали в мастер-классах по гончарному делу и изобразительному искусству, то представительницы прекрасного пола, следуя указаниям бабушек-рукодельниц, увлеченно обрабатывали шерсть, выкладывали кусочки ткани в затейливые узоры будущего қурақ көрпе, а также пробовали вручную ткать ковры. Мужская же часть населения активно участвовала в спортивных состязаниях.

А одинаково интересной для всех стала разнообразная концертная программа, где выступали солисты и творческие коллективы со всего Коксуского района.

Дни культуры городов и райо­нов Жетысу проводятся в регионе с начала сентября. Такие мероприятия, уверены организаторы, способствуют культурному обмену и популяризации традиций, а главное – дарят хорошее настроение.