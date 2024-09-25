Дать работу местным кадрам

По оценкам экспертов, здесь планируется добывать до 3,3 млн тонн руды в год для последующего производства триоксида вольфрама. Ценное сырье будет экспортироваться в страны ближнего и дальнего зарубежья.

На днях на объекте побывала делегация акимата Алматинской области. В ходе встречи руководители компании-инвес­тора ТОО «Жетісу вольфрамы» Ван Чжунвэй и Чжао Инфэн рассказали о текущем положении дел на стройплощадке, обозначив в том числе проблему нехватки электроэнергии.

Пообещав оказать содействие, глава региона Марат Султангазиев посетовал на невыполнение инвесторами условий двустороннего меморандума, заключенного между ТОО «Жетісу вольфрамы» и акиматом облас­ти два года назад.

– Близится запуск комбината, но вопрос подготовки казахстанских специалистов для работы на предприятии до сих пор остается открытым, – отметил аким. – Согласно законодательству республики, на объектах, возводимых зарубежными инвесторами, в первую очередь должны быть трудо­устроены местные жители. Необходимо придерживаться квоты, ускорить работу по подбору квалифицированных кадров, тем более что на базе Satbayev University ведется обучение инженеров-техников.

Стоимость проекта – 290 млн долларов. Немаловажный воп­рос – увеличение в нем доли местного содержания, в том числе привлечение отечественных предпринимателей к подрядным работам, поставкам продуктов питания в заводскую столовую, трудоустройство водителей большегрузных машин, бетонщиков и других рабочих.

В ходе встречи речь зашла и о социальной ответственности бизнеса. Как известно, многие зарубежные бизнесмены, работающие в нашей республике, вносят весомый вклад в развитие инфраструктуры на мес­тах, строя школы, больницы, объекты культуры и спорта. В этом плане предпринимателям рекомендовано поддерживать тесную связь с акиматом Енбекшиказахского района.

Приняв во внимание озвученные замечания, руководство ТОО «Жетісу вольфрамы» заверило, что в скором времени работа в этом направлении будет налажена.

Вольфрам – редкий тугоплавкий металл, применяемый в качестве электродов в электрических лампах, горелках в электропечах, рентгеновских трубках, катодах и других деталях электроприборов. По прогнозам специалистов, его добыча и переработка в нашей республике станут основой для развития сразу нескольких отраслей отечественной промышленности.

Ожидается, что после запус­ка обогатительной фабрики на предприятии будет создано около 1 тыс. постоянных рабочих мест.