Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на пресс-конференции в правительстве озвучил дату запуска программы по льготному автокредитованию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Каирбек Ускенбаев пояснил, что для того, чтобы начать автокредитование, нужны деньги.

«Они (деньги - прим. ред.) сейчас находятся в «Жасыл даму» для передачи в Фонд развития промышленности. До 6 мая мы закончим корпоративные процедуры и начнем передачу денег. 6 мая деньги переведут в Фонд развития промышленности», - сказал министр.

После этого, по его словам, эти деньги должны перевести в банки второго уровня.

«Это процедуры технического характера, которые занимают время. Думаю, со следующей недели они начнутся», - добавил глава МИИР.