Даулет Турлыханов защищал честь нации

В нашей стране сложно найти человека, который не знает этого имени. Он широко известен и зарубежом. Легенда казахского спорта, продолжатель гордых традиций своих предков первоклассных спортсменов - борцов казахского народа - Кажимукана и Балуан Шолака.

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Жизненный и спортивный путь Даулета Турлыханова мог бы вполне претендовать на номинацию "Гордость страны", если бы таковая имелась, но более важно, что имя именитого спортсмена на устах у молодых спортсменов и молодежи. Иначе и не может быть: семь лет подряд быть первым на борцовском ковре, семь раз подряд завоевать титул чемпиона СССР в греко-римской борьбе – это все равно что выиграть семь раз подряд чемпионат мира. Такого результата не добился никто на тот момент.

Трижды участник Олимпийских игр, серебро на Олимпийских играх в Сеуле и бронза на Олимпийских играх в Барселоне. Уже в качестве главного тренера в Атланте 4-е место общекомандное место. В то время, чтобы попасть в сборную, участвующую в зарубежных соревнованиях, не говоря уже об Олимпийских играх, нужны были титанические усилия. Ведь сборную конкуренция была большая, тренера и спортсмены России, Украины, Белоруссии, кавказских республик, а также республики Средней Азии хотели быть в сборной. Пройдя жесткий отбор, не найдя конкуренции, Даулет Турлыханов в составе сборной СССР все-таки доказал себя, показал достойный результат!

Его спортивный наставник Геннадий Сапунов - знаменитый чемпион Европы и двукратный чемпион мира сам подготовил 20 олимпийских чемпионов и 50 чемпионов мира. Он проложил путь талантливой молодежи, дал свою братскую мудрость и поддержал молодых спортсменов, среди которых был и молодой Даулет Турлыханов. Опытный тренер вспоминая молодого Даулета говорит, что секрет победы Даулета – в его характере, "есть в его характере – широта, открытость и щедрость казахской степи". Может именно начинания молодого на тот момент, подающего надежды паренька из Семея положили начало спортивному пути уже независимого Казахстана.

В одном из своих интервью Даулет Болатович говорит:

"В спорте нужно быть спокойным, готовясь к схватке, выжигаешь свою энергию. Спорт, как и политика, не прощает наивности и расхлябанности. В этом спорт и политика похожи".

Сегодня Даулет Турлыханов поднимает в Мажилиса много актуальных вопросов, связанных с воспитанием молодого поколения. Депутат Мажилиса восьмого созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности. Он является членом рабочих групп по международным отношениям, внешней политике, обороне и безопасности, внося свои предложения во многие законопроекты.

Даулет Турлыханов активно работает, высказывая свои предложения и мнения по всем сферам жизни общества, например, поднимает вопросы касающиеся здорового образа жизни, запрета электронных сигарет и вейпов.

"Мы формируем завтрашнее будущее сегодня. Мы признаем молодежь своим будущим. Наша молодежь должна быть творческой, образованной и здоровой. Поэтому я уделяю большое внимание образованию этих молодых людей в рамках своего депутатского мандата", - говорит депутат Турлыханов.

Согласно последним данным, вейпы и электронные системы доставки никотина продаются практически в каждом торгово-развлекательном центре и на видном месте. Рынок вейпа в Казахстане с 2020 года увеличился почти в 300 раз. Например, в 2020 году в страну было ввезено 21 608 электронных сигарет. В 2022 году этот импорт составил 6,3 миллиона. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране вейп пробовали 1 миллион детей. Широкое употребление вейпов среди детей школьного возраста – опасное явление. И самое опасное то, что рынок вейп- и ароматических жидкостей не регулируется из-за недостатков законодательства и маркетинговой стратегии вейп-индустрии.

Еще одной актуальной проблемой общества является употребление синтетических наркотиков. Его предложения по этим вопросам были поддержаны. Теперь суровое наказание будет применяться к тем, кто продает и распространяет подобные синтетические наркотики, а также к тем, кто их употребляет.

Отдельно хочу сказать о том, что я заметил в своем коллеге. Даулет Турлыханов человек с щедрым сердцем, дружелюбный, трудолюбивый, общительный. Что меня удивило, это его скромность, для человека с такими титулами, так много сделавшего для страны он неожиданно скромый. Он всегда на связи со своими спортивными друзьями со всего мира, даже со своими бывшими сопрениками.

Наверное, для выходца из многодетной семьи это вполне нормально. Его мама, заслуженный педагог, кандидат педагогических наук, профессор Марзия Айтбайқызы, та самая "Асыл әжем", про которую пел ее внук Рахат Турлыханов, вложила все в своих детей. Она уважаемый педагог и святая мать, посвятившая свою жизнь просвещению учеников.

Накануне юбилея Даулета Болатулы вышел документальный фильм "Сердце борца", посвященный нашему именитому спортсмену. Фильм снят ОФ "Карелин Фонд", который занимается популяризацией спорта в соседней России. Для современной молодежи жизненный путь нашего брата является уникальным примером мастерства и воли к победе.

Сегодня он уже сам как заслуженный педагог, он воспитал 1 чемпиона Олимпиады, 5 чемпионов мира, более 20 чемпионов Азиатских игр. Он по прежнему ходит в спортзал вместе со своими учениками, чтобы тренироваться и всегда поддерживает их, посещая вместе с ними соревнования, сопереживая каждой неудаче и радуясь вместе с ними успехам.

Искренне поздравляя нашего коллегу, Даулету Болатовича Турлыханова с юбилеем, от имени наших коллег и от себя лично желаю его семейного счастья, огромного здоровья, неутомимых сил, долгих лет жизни и счастья. Желаю ему продолжать неустанно трудиться ради будущих поколений и светлого будущего нашего народа.