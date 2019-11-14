"Дай позвонить": бродяга обманом завладевал чужими телефонами в Алматы

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В Алматы молодой парень обманом завладевал чужими телефонами, а затем скрывался вместе с ними, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Подозреваемый (22-летний гражданин) путем обмана и злоупотребления доверием завладевал чужими смартфонами, а затем продавал их. Любитель легкой наживы ныне задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"Этот молодой безработный мужчина вел бродяжнический образ жизни, обитая в основном в букмекерских конторах, работающих круглосуточно, где, кстати, наливают бесплатный чай. Обедал он в мечетях. Судя по всему, такой образ жизни и подвел парня к преступному добыванию денег. При том, что у него есть и дом, и родители. В букмекерских конторах он знакомился с клиентами этих заведений и входил к ним в доверие, рассказывая различные "трогательные" истории", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсынбетов.
Далее парень под предлогом того, что, якобы, его жена сейчас болеет и ему нужно позвонить, просил у собеседника телефон на звонок, а затем скрывался в неизвестном направлении.
"На деле никакой супруги у него нет. Позднее он продавал телефоны своих жертв за цену, в разы ниже рыночной. После задержания гр. Е. признался в совершении 2-х аналогичных преступных эпизодов. Однако не исключаем, что потерпевших может быть больше. В этой связи, мы призываем граждан, пострадавших от преступных деяний этого человека, связаться с нами по следующим номерам телефонов: 298-53-02; 8-707-515-47-35; 8-701-852-60-94", – добавил Турсынбетов.