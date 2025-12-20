Предновогодняя суета безжалостно гонит граждан по магазинам и прочим местам, где можно отовариться подарками и запастись продуктами к праздничному столу. Ситуация привычная в конце декабря, увеличивающая плотность машин не только на дорогах, но и на парковочных местах. Урвать кусочек свободной площади вдоль дороги и даже на парковке возле торгового центра – задача со звездочкой. Это раньше можно было оставить автомобиль в чужом дворе и уйти по своим делам на пару часов. Сейчас почти везде шлагбаумы, да и забито все, что неудивительно: по данным за 2025 год, количество транспортных средств в Астане перевалило за 400 тыс.
