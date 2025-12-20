Даже дедушке нет места

Колонка обозревателя
39
Елена Левкович

Предновогодняя суета безжалостно гонит граждан по магазинам и прочим местам, где можно отовариться подарками и запастись продуктами к праздничному столу. Ситуация привычная в конце декабря, увеличивающая плотность машин не только на дорогах, но и на парковочных местах. Урвать кусочек свободной площади вдоль дороги и даже на парковке возле торгового цент­ра – задача со звездочкой. Это раньше можно было оставить автомобиль в чужом дворе и уйти по своим делам на пару часов. Сейчас почти везде шлагбаумы, да и забито все, что неудивительно: по данным за 2025 год, количество транспортных средств в Астане перевалило за 400 тыс.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Помню, когда мы несколько лет назад готовились к переезду, душа радовалась: за крайним подъездом ЖК была «звенящая колокольчиками степь». Из соседства – частный сектор в отдалении и линия ЛРТ. А сколько места для парковки!

Поменялось все ну очень быстро. Напротив вырос огромный жилой комплекс, в наш дом стали заселяться все активнее. И буквально спустя полгода оказалось, что ставить машины практически негде. Все стали осваивать хитрую науку парковаться так, чтобы нехватка мест не вызывала желания соседей вызвать эвакуатор.

Ближе к ночи в домовой чат привычно скидывают фото авто нерадивых жильцов, которые поставили машину не по фэншуй – заняли сразу два парковочных места. Пару раз в обличительных картинках фигурировала и моя машина. Пыталась объяснить: я ставлю машину уважительно, филигранно, как верблюд проходит в игольное ушко. Но ротацию транспортных средств никто не отменял: соседи отъехали, а в образовавшиеся зазоры уже понаставили как попало. Потом махнула рукой – всем не докажешь.

Прекрасно понимаю соседей: приехать после тяжелого рабочего дня и искать, куда поставить машину, – удовольствие ниже среднего, как говорится. На себе испытала. Поехала провожать подругу, вернулась после 9 вечера. А домой зашла ближе к 11! Потому что было заставлено все. Я объехала вокруг своего дома, сделала круг по территории соседнего ЖК, вглядывалась в темноту с надеждой. Не получилось поставить даже под опорой ЛРТ – проезд туда закрыли, потому что идет стройка нового жилого комплекса.

Решила поискать прибежище чуть поодаль, в конце концов, не проблема пройтись пешком. Какой там! Проехала два перекрестка, ястребиным глазом пыталась рассмотреть с дороги хоть какое-то незанятое машинами пятнышко. Поехала обратно, чуть не плача: ну куда я дену машину? Хоть домой заноси!

Помните анекдот про игуану? Которая сначала кусает, а потом ползает за жертвой в ожидании отдачи ею концов. Поставила машину вдоль соседских и стала высматривать, когда кто-то отъедет. Потерпела разок фиаско: машина только выехала из ряда, я нажала на газ, но не успела: из темноты метнулся сосед, тоже, видать, «игуанил» давно.

Вот думаю: а что будет дальше? Город растет, растут и новые жилые комплексы. И если вновь прибывающие пешеходы еще как-то рассеиваются по улицам, то с машинами все гораздо сложнее. Ставить их некуда, даже платные стоянки забиты в любое время дня и ночи. Я все понимаю – большой город диктует свои условия жителям, но почему он же не диктует их застройщикам? Гигант по соседству с нашим домом пугает: а где будут ставить свои авто его жильцы? В конце концов, вот так приедет Аяз Ата, Дед Мороз или даже Санта-Клаус к вам с подарками, а припарковать сани ему и негде...

Все колонки автора
#праздники #гости #машины #парковки #Новый год #Дед Мороз

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Вкус Нового года
Даже дедушке нет места
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Важный выбор студентов
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Задел на будущее
Новый год не за горами
Путь к успеху открыт
Чтоб не для «галочки»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]