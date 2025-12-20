Помню, когда мы несколько лет назад готовились к переезду, душа радовалась: за крайним подъездом ЖК была «звенящая колокольчиками степь». Из соседства – частный сектор в отдалении и линия ЛРТ. А сколько места для парковки!

Поменялось все ну очень быстро. Напротив вырос огромный жилой комплекс, в наш дом стали заселяться все активнее. И буквально спустя полгода оказалось, что ставить машины практически негде. Все стали осваивать хитрую науку парковаться так, чтобы нехватка мест не вызывала желания соседей вызвать эвакуатор.

Ближе к ночи в домовой чат привычно скидывают фото авто нерадивых жильцов, которые поставили машину не по фэншуй – заняли сразу два парковочных места. Пару раз в обличительных картинках фигурировала и моя машина. Пыталась объяснить: я ставлю машину уважительно, филигранно, как верблюд проходит в игольное ушко. Но ротацию транспортных средств никто не отменял: соседи отъехали, а в образовавшиеся зазоры уже понаставили как попало. Потом махнула рукой – всем не докажешь.

Прекрасно понимаю соседей: приехать после тяжелого рабочего дня и искать, куда поставить машину, – удовольствие ниже среднего, как говорится. На себе испытала. Поехала провожать подругу, вернулась после 9 вечера. А домой зашла ближе к 11! Потому что было заставлено все. Я объехала вокруг своего дома, сделала круг по территории соседнего ЖК, вглядывалась в темноту с надеждой. Не получилось поставить даже под опорой ЛРТ – проезд туда закрыли, потому что идет стройка нового жилого комплекса.

Решила поискать прибежище чуть поодаль, в конце концов, не проблема пройтись пешком. Какой там! Проехала два перекрестка, ястребиным глазом пыталась рассмотреть с дороги хоть какое-то незанятое машинами пятнышко. Поехала обратно, чуть не плача: ну куда я дену машину? Хоть домой заноси!

Помните анекдот про игуану? Которая сначала кусает, а потом ползает за жертвой в ожидании отдачи ею концов. Поставила машину вдоль соседских и стала высматривать, когда кто-то отъедет. Потерпела разок фиаско: машина только выехала из ряда, я нажала на газ, но не успела: из темноты метнулся сосед, тоже, видать, «игуанил» давно.

Вот думаю: а что будет дальше? Город растет, растут и новые жилые комплексы. И если вновь прибывающие пешеходы еще как-то рассеиваются по улицам, то с машинами все гораздо сложнее. Ставить их некуда, даже платные стоянки забиты в любое время дня и ночи. Я все понимаю – большой город диктует свои условия жителям, но почему он же не диктует их застройщикам? Гигант по соседству с нашим домом пугает: а где будут ставить свои авто его жильцы? В конце концов, вот так приедет Аяз Ата, Дед Мороз или даже Санта-Клаус к вам с подарками, а припарковать сани ему и негде...