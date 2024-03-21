Дебоширишь? Тебя накажут!

По данным областного надзорного органа, с начала 2024 года суд привлек к административной ответственности 357 семейных дебоширов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Как пояснили прокуроры, ключевыми стали нормы ужесточения ответственности, вступившие в силу с июля 2023 года. Например, в случае повторной агрессии драчуну грозит 25 дней административного ареста без возможности примириться и уйти от наказания.

В качестве примера в облпрокуратуре привели вынесенный на днях вердикт апелляционной инстанции.

В августе 2023-го суд прекратил дело по части 1 ст. 73 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) в связи с примирением с потерпевшей. Через месяц мужчина вновь избил женщину, и суд… вновь освободил его от ответственности по тем же основаниям. Надзорный орган направил ходатайство о пересмотре незаконного акта. В результате апелляционная инстанция отменила его и признала дебошира виновным с назначением взыскания.