Дебоширишь? Тебя накажут!

Общество
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Галина Вологодская

В Восточном Казахстане заметно выросло число наказаний за семейно-бытовое насилие.

фото из архива "КП"

По данным областного надзорного органа, с начала 2024 года суд привлек к административной ответственности 357 семейных дебоширов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Как пояснили прокуроры, ключевыми стали нормы ужесточения ответственности, вступившие в силу с июля 2023 года. Например, в случае повторной агрессии драчуну грозит 25 дней административного ареста без возможности примириться и уйти от наказания.

В качестве примера в облпрокуратуре привели вынесенный на днях вердикт апелляционной инстанции.
В августе 2023-го суд прекратил дело по части 1 ст. 73 КоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) в связи с примирением с потерпевшей. Через месяц мужчина вновь избил женщину, и суд… вновь освободил его от ответственности по тем же основаниям. Надзорный орган направил ходатайство о пересмотре незаконного акта. В результате апелляционная инстанция отменила его и признала дебошира виновным с назначением взыскания.

#ВКО #бытовое насилие #дебоширы

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