Деда обязали платить алименты внукам в СКО вместо сына

В Петропавловске городской суд № 2 удовлетворил иск о взыскании с отца должника алиментов на содержание внуков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Алименты взыскиваются с пенсии дедушки – это 10 месячных расчетных показатель (30 630 тенге) ежемесячно.

Ранее судебным приказом от 2021 года алименты на несовершеннолетних детей в размере одной трети части заработка и (или) иного дохода ежемесячно были назначены на отца детей, однако он свои обязательства не исполнял, поэтому образовалась задолженность в 3,7 млн тенге.

Между тем, в соответствии со статьей 152 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» нуждающиеся в помощи несовершеннолетние внуки в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, совершеннолетних родных братьев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами.

По сведениям областной прокуратуры, злостными алиментщиками в Северо-Казахстанской области является 101 человек, общая задолженность по ним составляет 184,3 млн тенге. Получателями алиментов являются 10 479 детей.