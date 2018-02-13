Дефицит дизтоплива может возникнуть в Казахстане между 2018 и 2023 годами – Минэнерго

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В Казахстане даже с учетом модернизации и ремонтов действующих нефтеперерабатывающих заводов дефицит дизельного топлива может возникнуть в 2018 году. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С учетом поручения Главы государства по итогам расширенного заседания Правительства Минэнерго проработаны следующие вопросы. Первое, по строительству четвертого НПЗ. Ранее созданная группа с участием международных экспертов и представителей госорганов провела детальный анализ прогнозного баланса производства и потребления автобензина, дизтоплива и авиакеросина после завершения модернизации НПЗ", – сообщил Бозумбаев.
По его словам, рабочая группа пришла к заключению, что увеличение производства ГСМ после модернизации НПЗ покроет внутренний рынок лишь в среднесрочном периоде.
"С учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензина между 2021 и 2023 годами, дизтоплива между 2018-2023 годами и авиакеросина после 2026 года.
Теперь для следующего этапа по проработке вариантов строительства нового НПЗ и финансирования сроков переговоров с потенциальными инвесторами создана новая рабочая группа. Рабочей группой будет выработана соответствующая Дорожная карта, которую мы планируем представить на утверждение межведомственной комиссии в четверг", – заключил Бозумбаев.