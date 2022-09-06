Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Энергетика
Подготовка к отопительному сезону: проблемные регионы назвали в Минэнерго
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства РК назвал регионы, которые требуют особого внимания на текущий отопительный сезон, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По городу Нур-Султан подготовка энергоисточников к текущему отопительному сезону ведется в соответствии с утвержденным графиком, выполнение составляет порядка 80 процентов от плана. Вместе с тем на сегодня, по информации акимата, непокрываемый дефицит тепловой энергии составляет 346 Гкал/час. Для покрытия растущего дефицита необходимо ускорить введение в эксплуатацию ТЭЦ-3", – сказал глава Минэнерго.

По его словам, работа по нормализации Петропавловской ТЭЦ-2 продолжается: на сегодня капитальные ремонты котлов выполнены на 85%, ведутся работы по восстановлению главного корпуса котельного цеха, а также реконструкция газоходов с пререключением котлов на оставшиеся две дымовые трубы.

Также он отметил высокий износ котлов на Кентауской ТЭЦ-5 в Туркестанской области. В этой связи, акимату региона необходимо уделить внимание на своевременное выделение финансирования для проведения капитальных ремонтов ТЭЦ и тепловых сетей Кентау, а также взять на контроль вопрос своевременного обеспечения углем.

"По Абайской области. По ГКП "Теплокоммунэнерго" акимату области необходимо принять меры по выделению финансирования на приобретение топлива в полном объеме на весь отопительный период, а также принять меры по снижению задолженностей предприятия. По Мангистауской области отмечается нестабильная работа тепловой электростанции ТОО "МАЭК-Казатомпром" с частыми аварийными отключениями энергоблоков", – дополнил глава минэнерго. 

С его слов, по Акмолинской области в прошедшем отопительном сезоне на Степногорской ТЭЦ отмечался рост технологических нарушений на 78 процентов по сравнению с отопительным сезоном 2020-2021 годов. Износ тепловых сетей составляет 81 процент. 

Кроме того, он отметил высокий износ тепловых сетей в Экибастузе в Павлодарской области. Здесь в начале прошлого отопительного сезона наблюдалась высокая аварийность тепловых сетей, что вызывало у населения обоснованные нарекания.

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