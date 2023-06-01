Дефицит воды на селе приводит к миграции населения в города – депутат Жунусов

По словам сенатора, у водопровода, который 50 лет обслуживал многие регионы, сегодня не осталось «живого» места, почти 90% трубопровода прогнило.

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О проблемах в обеспечении водой жителей районов Акмолинской области в своем депутатском запросе рассказал сенатор Талгат Жунусов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам парламентария, население Егиндыкольского района Акмолинской области за последние 10 лет сократилось в 3 раза. Одна из причин миграции населения в города, по мнению сенатора – дефицит воды на селе.

Причем с дефицитом воды сталкиваются и жители Коргалжынского и Атбасарского районов, которые питает Нуринский водопровод. Жители районов неделями остаются без воды из-за частых прорывов водопроводных труб. 12 сел получают питьевую воду от центральной водной магистрали, а 4 села вынуждены рассчитывать только на привозную воду.

«У водопровода, который 50 лет обслуживал многие регионы, сегодня не осталось «живого» места. По оценкам экспертов,

почти 90% трубопровода прогнило. Поэтому потери воды в таком трубопроводе достигают 70-80%. В 2014 году на ремонт водопровода было выделено 400 млн тенге, но до сих пор работы не проводятся должным образом, а Нуринский групповой водопровод не в состоянии обеспечить питьевой водой. Из областного и районного бюджетов ежегодно выделяются средства, на частичный ремонт водопровода, но проблема не решается из-за того, что система не в порядке в целом. В этой связи, учитывая значимость данного вопроса для населения Акмолинской области, прошу рассмотреть вопрос модернизации

водопровода», - сказал Талгат Жунусов.

Ранее сообщалось, что из-за изношенности насосов «Астана Су Арнасы» понизило давление воды в городе.