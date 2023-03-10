Недавно был презентован национальный доклад «Казах­станские семьи-2022». Экспертами Центра по изучению института семьи проведена большая аналитическая работа, на основе которой выявлен ряд особенностей и проблем современных семей. При подготовке доклада использованы актуальные статистические данные, проводилось социологическое исследование по всем регионам республики. В целом было опрошено 1 200 человек.

Отметим, что это уже не первый подобный доклад. Центр по изучению института семьи начал работу в 2019 году. Он занимается социологическими исследованиями, подготовкой методических пособий и аналитических докладов в сфере реализации семейной политики. За эти годы проведены масштабные исследования по изучению многодетных и сельских семей, анализ разводов, а также практик противодействия семейно-бытовому насилию. В 2020 году подготовлен первый национальный доклад по семьям, а спустя год – по бытовому насилию.

Итак, изучив «дела семейные», эксперты пришли к определенным выводам.

Гражданские браки в тренде

По словам руководителя Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталовой, в Казахстане в последние годы наблюдается снижение коэффициента брачности. Причины носят комплексный характер. Отчасти это связано с популярностью незарегистрированных браков, социально-экономической ситуацией и повышением среднего возраста вступления в брак.

Несмотря на снижение общего показателя брачности, в некоторых регионах казахстанцы все так же активно сочетаются узами Гименея. Безусловные лидеры здесь – Алматы, Астана, Алматинская и Туркестанская области.

Основная часть опрошенных респондентов удовлетворена отношениями в своей семье. Среди таковых больше сельчан, а также мужчин, чем женщин. При этом, чем выше материальное благополучие, тем больше люди удовлетворены семейной жизнью.

По-прежнему актуальна проб­лема ранних и гражданских браков. Результаты социо­логического исследования, проведенного КИОР, показали, что казахстанцы по отношению к гражданскому браку разделились практически на три равные группы: положительно, отрицательно и нейт­рально. Предположительно, в Казахстане каждый пятый брак может быть не зарегистрирован.

Такое «незарегистрированное» супружество не обеспечивает правовой защищенности в решении имущественных воп­росов, а также права и привилегии, характерные для близких родственников (например, доступ в больницу, реанимацию, права наследования). Поэтому эксперты Центра по изучению института семьи рекомендуют считать официальным браком долгие партнерские отношения (например, от пяти лет). Но прежде чем внедрять такую практику, необходимо провес­ти комплексное исследование, чтобы избежать риски в последующем.

Более 80% казахстанцев, участвующих в опросе, негативно относятся к разводам. Вообще, с 2019 года в стране наблюдается их снижение. Тем не менее причины распада семей остаются прежними: алкоголизм, наркомания, игромания, насилие в семье, измена и даже нетрадиционная сексуальная ориентация кого-то из супругов.

С начала 2000-х годов 30% разводов приходилось на сою­зы продолжительностью от пяти до девяти лет. С 2021 года тенденция несколько изменилась в сторону уменьшения времени совместной жизни: 29,2% разводов приходится на пары, которые прожили от одного года до четырех лет.

Сначала родить

Несмотря на глобальный тренд снижения рождаемости, Казахстан сохраняет высокие показатели. Средний возраст материнства в последние годы остается примерно на одном уровне и составляет 25,2 года. По-прежнему существует проб­лема ранней рождаемости среди подростков, которая имеет региональную специфику. Так, наиболее часто девушки в возрасте от 15 до 19 лет рожают первого ребенка в Туркестанской, Жамбылской, Мангистау­ской областях.

Современные родители не прочь стать многодетными, но понимают, что достойную жизнь смогут обеспечить только одному или двум детям. Причем на многодетность более ориентированы мужчины, а не женщины, а также жители сельских регионов.

Как оказалось, большинство казахстанцев разумно подходит к вопросам планирования семьи. В рамках анкетного опроса национального доклада «Казахстанские семьи-2022» 73,5% опрошенных считают, что нужно планировать рождение ребенка. К необходимым условиям запланированного родительства часто относят наличие жилплощади, стабильного дохода и возможностей для заботы о ребенке (доступность поликлиник, детских садов, школы и другой социальной инфраструктуры).

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, с 2016 по 2020 год в Казахстане увеличилось число женщин, пользую­щихся противозачаточными средствами. В целом более 35% женщин репродуктивного возраста используют контрацептивы.

Однако далеко не все супруги, а только около трети, после принятия решения о рождении ребенка проходят медицинское обследование. Эксперты считают, что необходимо продвигать эту идею.

Неприятным последствием отсутствия планирования семьи являются аборты. Статистические данные о количестве искусственных прерываний беременности показывают, что в период с 2016 по 2021 год в Казахстане произошло их снижение. По данным Министерства здравоохранения, за первое полугодие 2022 года насчитывалось 25 577 зарегистрированных абортов среди взрослого населения и 182 –среди подростков.

…А потом воспитать

Родительство – немаловажный этап в жизни семьи. В последнее время года папы и мамы стали меньше уделять времени детям, преимущественно по причине загруженнос­ти на работе и дома. На сегодняшний день 38,6% родителей не имеют возможности каждый день проводить время с детьми. 45% респондентов отметили, что им часто бывает не с кем оставить ребенка, а 46% испытывают сложности во взаимоотношениях с ребенком.

Основной семейной традицией казахстанцев является празднование дней рождения членов семьи. Более половины семей отмечают государственные праздники, а около трети регулярно организовывают семейные обеды и религиозные обряды. К сожалению, совместные путешествия с детьми не популярны в Казахстане и встречаются лишь у 0,2% респондентов. В связи с этим предлагается внедрить субсидирование семейных туристических туров.

Главными тревогами казахстанских родителей являются такие проблемы, как зависимость детей от гаджетов, социальных сетей и Интернета, угроза детской безопасности на дорогах и во дворах, проб­лема качества и доступности кружков и секций.

Трудолюбие, самоуважение, честность и уважение к старшим – основные ценности, которые прививаются детям в казахстанских семьях. При этом наблюдается низкий уровень развития ценностей, связанных с духовным и культурным развитием, а также любви к Родине.

Отрадно, что большинство казахстанцев не приемлет телесных наказаний детей.

Примером для многих являются их собственные родители. Их больше почитают в финансово обеспеченных семьях, чем с низким уровнем дохода. Бабушек и дедушек активно вовлекают в процесс воспитания и присмотра за детьми. При этом всего 58,3% респондентов отметили, что родители их или партнера участвуют в этих процессах.

Институт

отцовства

Мужчине в казахстанских семьях традиционно отводится роль добытчика. В связи с этим основная часть забот о детях ложится на женщину. Именно она несет ответственность за психоэмоциональное благополучие семьи.

Между тем в Казахстане активно развивается институт отцовства. Даже было подготовлено методическое пособие «Руководство для мужчин: как быть осознанным отцом и мужем».

Такая политика дает свои плоды. Отмечается, что сегодня отношения между детьми и отцами стали более доверительными. Более половины согласны с тем, что отец может не хуже матери ухаживать за маленьким ребенком, вести домашнее хозяйство. Причем так считают больше женщины. Но все же опрошенное население полагает, что отец должен заниматься материальным обеспечением детей, а не их воспитанием. Это показывает, что для казахстанцев важнее, чтобы семья была в первую очередь обеспеченной.

Эксперты в своем анализе пришли к выводу, что основная часть населения еще не готова к тому, чтобы папа брал на себя часть обязанностей мамы. Более 58% респондентов в той или иной степени не согласны с тем, чтобы после рождения ребенка мать выходила на работу, а отец ухаживал за новорожденным.

Вовлеченность отцов в процесс воспитания детей важно сохранять и после развода. Какие бы отношения ни складывались у супругов, мать не должна ограничивать общение детей с отцом. Так считает большинство опрошенных.

Специалисты пришли к выводу, что общество понимает и приветствует развитие института отцовства, но риск потери семьей финансовых доходов не дает ему возможности полноценно реализоваться.

Отдельной проблемой является невыплата алиментных задолженностей. По данным национального социологического исследования КИОР «Роль мужчин, их степень вовлеченности в семейную жизнь и воспитание детей в Казах­стане»,­ 59% мужчин регулярно оплачивают алименты своим детям. При этом значительная часть (38%) их не платят, еще 3% оплачивают изредка.

На основе исследования предлагается реформировать алиментные отношения. В частности, назначенная алиментная выплата должна соответствовать необходимым нуждам для развития ребенка в соответствии с его возрастом.

Эксперты рекомендуют рассмотреть вопрос внедрения «отцовских квот» (несколько недель декретного отпуска, которыми могут воспользоваться только отцы) для повышения их вовлеченности в процесс воспитания детей. Такая практика успешно используется в Норвегии.

При этом выделяется несколько категорий отцов, которые заслуживают особого внимания и государственной поддержки. Это отцы-одиночки, с ограниченными возможностями здоровья или у кого есть дети с инвалидностью, возрастные и молодые сельские папы.

В Казахстане с 2012 года существует республиканское общественное объединение «Союз отцов». Его председатель Максутбек Айтмаганбет отмечает, что все больше отцов принимают участие в воспитании и образовании детей. И это благодаря тому, что данная проблематика стала открыто обсуждаться в обществе. При поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства информации и общественного развития ежегодно проводятся разного рода мероприятия с целью укрепления института отцовства. Большую роль играет Рес­публиканский форум отцов, на котором собираются все заинтересованные стороны для обсуждения имеющихся вопросов и выработки путей решения. Одно из предложений участников форума – празднование Международного дня отца, который отмечается в третье воскресенье июня и стал популярным во многих странах мира.

В Казахстане только начала приживаться практика, когда отцы оформляют декретный отпуск. Как считает Максутбек Айтмаганбет, общество должно понимать, что декретный отпуск – это не только беременность и роды, но и забота о появившемся на свет ребенке.

– Декретный отпуск брали принц Уильям, Криштиану Роналду, Марк Цукерберг и другие знаменитости. В Казах­стане примером для многих стал именитый боксер Серик Сапиев, – отмечает глава Сою­за отцов.

Тема отцов и детей всегда будет актуальна. Но времена меняются, а вместе с ними меняются и подходы к воспитанию. Современные папы, как считает председатель РОО «Союз отцов», смотрят на семью через призму информационной доступности и возможности сравнения. Они учатся не только у своих отцов, но и у других:

– Интернет и возможность свободно путешествовать по миру оказали огромное воздействие не только на экономику стран, но и семейное-бытовые отношения. Необходимо сделать все возможное, чтобы адаптироваться к реальности, но при этом не потерять свои национальные ценности.

По инициативе республиканского объединения и технической поддержке ЮНФПА в Казахстане был создан обучаю­щий курс для молодых отцов «Осознанное отцовство».

– Мы организовали курсы в регионах страны и увидели, как по-разному отцы встретили данный тренинг. Если где-то не было свободных мест, участники благодарили и просили побольше проводить такие мероприятия, то в некоторых регионах и вовсе не было интереса. Те, кто приходил, были недовольны тем, что их учат быть осознанными и ответственными отцами. Кто-то воспринимал это как что-то интимное, личное, семейно-родовое, – поделился председатель РОО «Союз отцов».

Проблем предстоит решить немало, поэтому необходима системная поддержка института семьи со стороны государства, местных исполнительных органов, НПО, СМИ и, конечно же, самих граждан.