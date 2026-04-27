Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге

В столице прошел четвертый ежегодный благотворительный забег Run for Autism. Собранные более 42 млн тенге будут направлены на профессиональное обучение подростков и взрослых с аутизмом и другими ментальными особенностями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Как уточняется, цель забега — повышение осведомленности общества об аутизме, улучшение качества жизни людей с данным диагнозом, создание условий для их социализации и самостоятельности, а также развитие инклюзии.

Мероприятие было приурочено к месяцу информирования об аутизме. В столице зарегистрировано 4 368 человек с диагнозом расстройства аутистического спектра, из них 4 232 — дети (96,8%).

Run for Autism — международная инициатива, направленная на сбор средств для поддержки исследований аутизма. В Казахстане забег впервые был проведен фондом Bolashak Charity в 2023 году. За три года в нем приняли участие 6 443 человека, а сумма собранных средств составила 42 348 444 тенге. На эти средства открыто 25 кабинетов поддержки инклюзии в детских садах, школах и колледжах Астаны и Костанайской области.

Забег прошел на четырех дистанциях: 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Всего в мероприятии приняли участие 5 000 человек из 26 городов Казахстана, включая Актобе, Актау, Алматы, Астану, Атырау, Караганду, Костанай, Павлодар, Шымкент и другие.

В забеге приняли участие более 100 человек с особенностями развития, включая людей с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. В онлайн-забеге участвовали 140 человек из 30 городов Казахстана, а также из Великобритании и России.

В рамках мероприятия традиционно прошла спортивно-игровая эстафета «Веселые старты» для детей с аутизмом и другими особенностями развития. В ней приняли участие около 180 детей в возрасте от 5 до 14 лет. После эстафеты детям вручили подарки от партнеров мероприятия.

«Run for Autism — это особенное событие, так как в нем участвуют подростки из наших проектов, их семьи, педагоги, партнеры и друзья фонда. Забег давно вышел за рамки одного мероприятия и стал настоящим движением, объединяющим людей из разных городов вокруг общей идеи. Сегодня дети растут, и вместе с ними развиваются наши программы. Мы расширяем направление профессионального обучения для подростков и молодежи с аутизмом. Средства, собранные в рамках нынешнего забега, будут направлены именно на эти цели», — отметила председатель попечительского совета фонда Bolashak Charity Динара Гаплан.

Все участники, пересекшие финишную черту, получили памятные медали, а победители в каждой дистанции были награждены дипломами. Также всем бегунам были выданы стартовые пакеты, включающие шоппер, футболку, стартовый номер, информационные материалы и различные подарки.

Кроме того, среди участников было разыграно более 20 ценных призов, включая поездку в Грузию, смартфон, горный велосипед и многое другое.