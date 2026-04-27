Генеральная уборка идёт на улицах Астаны

Активные работы по санитарной очистке ведутся во всех районах города
Коммунальные службы столицы продолжают масштабные работы по санитарной очистке города после зимнего периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Активно проводится очистка и мойка различных объектов городской инфраструктуры, таких как ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, дорожные знаки, дороги, тротуары и другие элементы. Также ведутся ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах, парках и т.д.
В районе Нура ведется системная работа по санитарной очистке и приведению территории в порядок. Осуществляется мойка улично-дорожной сети, очистка тротуаров, мостов, остановочных павильонов и других элементов городской инфраструктуры.
В районе Байқоңыр наряду с санитарной очисткой начаты ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах и парках. Проводится приведение в порядок детских и спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров, а также восстановление поврежденных элементов благоустройства.
В районе Алматы работы ведутся в усиленном режиме – ежедневно задействовано порядка 300 дорожных рабочих и более 250 единиц специализированной техники. Помимо мойки дорог и инфраструктуры, проводится кронирование зеленых насаждений, санитарная очистка остановочных комплексов, восстановление аншлагов и элементов ограждений.
В районе Есиль также начаты весенние ремонтно-восстановительные работы. Проводится восстановление брусчатки, а также ремонт накрывочных плит подпорной стены по улице Д. Конаева. Ежедневно осуществляется комплексная мойка городской инфраструктуры и др. В работах задействовано более 500 дорожных рабочих и свыше 200 единиц техники.
В районе Сарыарка также проводится масштабная санитарная очистка. Работы охватывают дорожное покрытие, подземные переходы, дворовые территории и уличную мебель. Параллельно ведется очистка остановочных павильонов и ремонт элементов благоустройства. В санитарной очистке задействовано более 735 единиц техники и 253 дорожных рабочих.
В районе Сарайшык задействовано более 200 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Проводится вывоз снега, уборка наносного и крупногабаритного мусора, очистка прибордюрной части, мойка тротуаров и мостов.
Работа по санитарной очистке ведется во всех шести районах столицы. Уборка тротуаров и дорожных покрытий проводится с помощью специальной техники, а также ежедневно устраняются мусор и грязь с газонов и др.