Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле

Две из наград – золотые
В Чхунджу завершились финальные заезды Кубка Азии по академической гребле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма
Национальная сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.
Иван Чернухин и Владислав Яковлев (парная двойка распашная)
Мужская четвёрка распашная – Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Алексей Красновский, Владислав Галкин
Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев (лёгкий вес, парная двойка)
Мария Чернец и Екатерина Носкова (женская парная двойка, лёгкий вес)
Артём Матусевич (одиночка, лёгкий вес)
Роза Кеңес (женская одиночка, лёгкий вес).
Кроме того, в финале А в шаге от пьедестала остановились Бапан Асханбек, женская четвёрка распашная, мужская четвёрка парная, а также Анастасия Кулинич. Все они заняли четвёртые места.
В ведомстве отметили, что в соревнованиях приняли участие 383 спортсмена из 15 стран.
В общекомандном зачёте первое место заняла сборная Гонконга, завоевавшая 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Второе и третье места заняли команды Вьетнама и Южной Кореи соответственно. Сборная Казахстана расположилась на четвёртой строчке.