Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

Две из наград  золотые 

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Чхунджу завершились финальные заезды Кубка Азии по академической гребле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма 

Национальная сборная Казахстана завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Иван Чернухин и Владислав Яковлев (парная двойка распашная)

Мужская четвёрка распашная  Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Алексей Красновский, Владислав Галкин

Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев (лёгкий вес, парная двойка)

Мария Чернец и Екатерина Носкова (женская парная двойка, лёгкий вес)

Артём Матусевич (одиночка, лёгкий вес)

Роза Кеңес (женская одиночка, лёгкий вес).

Кроме того, в финале А в шаге от пьедестала остановились Бапан Асханбек, женская четвёрка распашная, мужская четвёрка парная, а также Анастасия Кулинич. Все они заняли четвёртые места.

В ведомстве отметили, что в соревнованиях приняли участие 383 спортсмена из 15 стран.

В общекомандном зачёте первое место заняла сборная Гонконга, завоевавшая 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Второе и третье места заняли команды Вьетнама и Южной Кореи соответственно. Сборная Казахстана расположилась на четвёртой строчке.

#медали #Кубок Азии #академическая гребля

Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]