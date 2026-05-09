«Делами благими рождается доброе имя…»

Равняясь на героя

Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы за номером один, первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова помнят как в Казахстане, так и за его пределами. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, люди будут помнить о нем. Не зря в народе говорят: «Только делами благими рож­дается доброе имя».

Его именем названы улицы и прос­пекты в городах нашей страны, в том числе и на родине героя – в городе ­Акколь Акмолинской области. На улице Нурмагамбетова находится музей, посвященный герою, где посетителям расскажут о его жизненном и боевом пути. Там же хранятся до­кументы о родном брате Сагите, погибшем смертью храбрых в годы войны, и о племяннике Кенесе, проявившем мужество на войне в Афганистане и посмертно наг­ражденном орденом Красной Звезды. Его именем названа республиканская школа «Жас ұлан» (ныне – военный колледж), а также Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (сегодня – Военный институт Сухопутных войск ВС РК).

В Алматы на улице Мукана ­Тулебаева находится обычный дом, в котором жил Сагадат Кожахметович, об этом напоминает мемориальная доска. Сюда люди часто приносят цветы. Вес­ной 2024 года в Казахстане в рамках 100-летнего юбилея героя повсеместно прошли торжества, а на родине батыра был открыт памятник. Орден «Айбын» первой степени также назван в честь Сагадата Нурмагамбетова.

Равняясь на героя, на его примере и жизненном опыте сегодня учатся ­воины нашей Отчизны.

Сагадат Нурмагамбетов был единственным участником Второй мировой войны среди министров обороны стран СНГ в годы создания и становления суверенных государств. Именно ему руководство стран СНГ оказало высокое доверие выступить 9 Мая 2005 года в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю празднования 60-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Для него защита Отечества стала не просто профессией, а смыслом всей жизни. Он отдал армии более полувека! Обладал богатым жизненным и профессиональным опытом, прозорливостью и феноменальной памятью, великолепно знал военное дело. Его всегда отличали человечность, душевная теплота и чувство высокой ответственности.

Нынче нет ни одной военной структуры, где бы ни служили его воспитанники. А те, кто работал под руководством генерала Нурмагамбетова, до сих пор испытывают гордость. Они свои поступки сверяют с именем героя. Да, образ его засверкал ослепительной звездой еще при жизни. Он был из тех людей, которые словно излучали ­обаяние, бодрость духа, чистоту помыс­лов. Он выделялся военной выправкой, обладал богатым внутренним миром и кипучей энергией.

Службу Сагадат Нурмагамбетов, окончив 1-е Туркестанское пулеметное училище, начал в годы Великой Отечественной войны командиром пулеметного взвода. Прошел от Кубани до Берлина в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Эта дорога, по словам фронтовика, была ухабистой, и не раз он смотрел смерти в глаза.

– Несмотря на тяжелые ранения, – говорил Сагадат Нурмагамбетов, – вставал в боевой строй, чтобы добить врага в его логове и встретить долгожданную Победу. Всегда помнил слова умудренного житейским и боевым опытом начальника штаба 157-й отдельной бригады подполковника Михаила Сафонова, произнесенные в начале 1943 года перед моим боевым крещением. Назначая командиром взвода станковых пулеметов, подполковник сказал: «Я желаю вам, товарищ лейтенант, дожить до победы. Нет, не желаю. Приказываю!»

И он выполнил приказ. Помнится, на мой вопрос, что для него было самым трудным в годы войны, ветеран отвечал:

– Кровопролитные бои, когда снег был красным, когда в минуту затишья перед тобой вставали лица буквально несколько минут назад погибших на твоих глазах еще юных друзей. Можно ли сегодня забыть самоотверженность и стойкость наших воинов под Москвой? Можно ли забыть подвиг героев, раненных и обмороженных под Сталинградом, где каждый камень и каждый бугорок пропитаны солдатской кровью? Можно ли забыть огонь на Курской дуге, где тысячи танков скрежетали днем и ночью? А битву на Кавказе? На Днепре? Можно ли забыть обгоревшие развалины Белоруссии, где детишки с перебитыми ручонками рвались на фронт? А бои под Варшавой? Под Берлином? Конечно же, не забыть мне и ликование наших воинов в Германии, когда пос­ле ее капитуляции строевым шагом с развернутыми полковыми знаменами шли по Берлину солдаты-победители. Словом, разве забудешь подвиг героев?..

Надо подчеркнуть, что звание Героя Советского Союза Сагадат Кожахметович получил, когда ему было всего 20 лет. По воспоминаниям командира 301-й дивизии Владимира Антонова, в ту январскую ночь 1945 года гитлеровцы дважды пытались вернуть утраченные позиции. Полк, в котором пулеметной ротой командовал капитан Нурмагамбетов, скрытно форсировал реку Пилицу. Один фашистский танк двинулся прямо на огневую позицию. Когда он прошел над траншеей, Нурмагамбетов быстро поднялся и одну за другой бросил гранаты. Танк охватили клубы черного дыма. Капитан вместе со своим лучшим пулеметчиком сержантом Геннадием Ворошиловым «крестом» и «веером» били по неприя­тельским цепям. Командир роты меткими очередями уничтожил еще 65 фашистских солдат и офицеров. Плацдарм был удержан.

В представлении командира полка Александра Пешкова читаем: «...24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление, ворвался в Берлин. Мастерски управляя батальоном в сложных уличных боях, уничтожил свыше 450 и захватил в плен 1 560 гитлеровцев, ликвидировав 9 опорных пунктов. В этом бою майор Нурмагамбетов был ранен. Достоин награждения второй медалью «Золотая Звезда».

– Кровью обливалось сердце, когда я терял подчиненных, – делился ветеран. – Это были последние минуты до победы. Сколько же радости было, когда сообщили, что враг капитулировал. Сами собой появились слезы. Впервые за войну.

О себе ветеран говорил скромно, больше вспоминал однополчан:

– Победа, завоеванная народами бывшего Союза, времени не подвластна. С высоты сегодняшнего дня еще яснее видится ее величие. Об этом должна помнить нынешняя молодежь.

Рождение

казахстанской армии

В бытность корреспондентом газеты «Боевое знамя», а затем главным редактором газеты «Қазақстан сарбазы» – «Воин Казахстана» я не раз общался с Сагадатом Кожахметовичем. Перо ветерана было острым и точным, когда он писал книги «Мой передний край», «А в памяти нет тишины». С теплотой он описывал отчий край, людей и природу родного села: «По весне и осенью над Трудовым стоял птичий гомон. Летом наше село купалось в щедрых лучах солнца. А зимой дремало в сугробах. Избы порой заносило снегом под самые крыши, и мы пробивали узкие траншеи, чтобы выйти со двора…»

– Пословица гласит: «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя». Это слово мы не случайно пишем с заглавной буквы, – говорил он.

Знания и опыт, талант, умение работать с людьми, рациональный подход Сагадата Нурмагамбетова пригодились при формировании наших Вооруженных сил. Министр не был сторонником популистских обещаний.

– Напряжение тех лет, когда закладывали основание фундамента нашей армии, было настолько велико, что сравнимо с военными годами. Мне казалось, что я по-прежнему на передовой. Распался Союз, генералы, офицеры уезжали на истори­ческую родину, части оставались без командиров. Важно было сохранить материальные ресурсы и технику... Казахстанская армия родилась не в одночасье, строительство начиналось практически с чистого листа.

До сих пор помнится выступление министра перед офицерами, когда он заострял внимание на том, чтобы они учились на опыте современных войн.

– Уроки Второй мировой напоминают о бдительности и боевом духе. Наш комдив – генерал-майор ­Антонов был человеком высокой культуры, ярым противником шаблона, он учил применять новые тактические приемы. Этому учили мы своих подчиненных, напоминая, что накопленный опыт писался кровью, – часто повторял ­Сагадат ­Кожахметович. – Мы должны сделать все для того, чтобы о нашей армии люди говорили с любовью и гордостью. В ней должны служить истинные патриоты. А для этого нужны новые подходы, способные вернуть живой интерес к героической истории Казахстана.

По мнению первого министра обороны, офицер обязан быть примером во всем: не только в знании уставов, но и в общей культуре, интеллекте и душевной чистоте. Он искренне верил, что престиж армии создается не только на полигонах, но и через искусство.

– Почему бы не снимать масштабные фильмы о наших батырах и современных офицерах? – задавался он вопросом. – С творческой интеллигенцией и журналистами нужно работать сис­темно, приглашать их в войска, открывать им реальную жизнь солдат. Люди хотят и должны знать правду о своих защитниках.

Что и говорить, каждая встреча с этим легендарным человеком оставляла глубокий след. Сагадат Кожахметович умел говорить о сложных вещах просто и мудро. В нем удивительным образом сочетались боль о не вернувшихся фронтовых друзьях и неустанная забота о завтрашнем дне казахстанской армии.

Он ушел, оставив нам не только суверенные Вооруженные силы, но и нравст­венный ориентир для каждого, кто надел погоны. Сагадат Нурмагамбетов всей своей жизнью доказал: истинное величие полководца измеряется не только числом побед, но и бесконечной любовью к своей земле и преданностью своему народу. Его доброе имя, рожденное благими делами, навсегда останется в памяти страны, которой он служил до последнего вздоха.