«Делами благими рождается доброе имя…» День Победы 9 мая 2026 г. 1:40 Сапаргали Жагипаров Все, кто знал Сагадата Нурмагамбетова, бережно хранят добрые воспоминания о нем фото из архива «КП» Равняясь на героя Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы за номером один, первого министра обороны Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова помнят как в Казахстане, так и за его пределами. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, люди будут помнить о нем. Не зря в народе говорят: «Только делами благими рождается доброе имя». Его именем названы улицы и проспекты в городах нашей страны, в том числе и на родине героя – в городе Акколь Акмолинской области. На улице Нурмагамбетова находится музей, посвященный герою, где посетителям расскажут о его жизненном и боевом пути. Там же хранятся документы о родном брате Сагите, погибшем смертью храбрых в годы войны, и о племяннике Кенесе, проявившем мужество на войне в Афганистане и посмертно награжденном орденом Красной Звезды. Его именем названа республиканская школа «Жас ұлан» (ныне – военный колледж), а также Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (сегодня – Военный институт Сухопутных войск ВС РК). В Алматы на улице Мукана Тулебаева находится обычный дом, в котором жил Сагадат Кожахметович, об этом напоминает мемориальная доска. Сюда люди часто приносят цветы. Весной 2024 года в Казахстане в рамках 100-летнего юбилея героя повсеместно прошли торжества, а на родине батыра был открыт памятник. Орден «Айбын» первой степени также назван в честь Сагадата Нурмагамбетова. Равняясь на героя, на его примере и жизненном опыте сегодня учатся воины нашей Отчизны. Сагадат Нурмагамбетов был единственным участником Второй мировой войны среди министров обороны стран СНГ в годы создания и становления суверенных государств. Именно ему руководство стран СНГ оказало высокое доверие выступить 9 Мая 2005 года в Нью-Йорке на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю празднования 60-й годовщины окончания Второй мировой войны. Для него защита Отечества стала не просто профессией, а смыслом всей жизни. Он отдал армии более полувека! Обладал богатым жизненным и профессиональным опытом, прозорливостью и феноменальной памятью, великолепно знал военное дело. Его всегда отличали человечность, душевная теплота и чувство высокой ответственности. Нынче нет ни одной военной структуры, где бы ни служили его воспитанники. А те, кто работал под руководством генерала Нурмагамбетова, до сих пор испытывают гордость. Они свои поступки сверяют с именем героя. Да, образ его засверкал ослепительной звездой еще при жизни. Он был из тех людей, которые словно излучали обаяние, бодрость духа, чистоту помыслов. Он выделялся военной выправкой, обладал богатым внутренним миром и кипучей энергией. Службу Сагадат Нурмагамбетов, окончив 1-е Туркестанское пулеметное училище, начал в годы Великой Отечественной войны командиром пулеметного взвода. Прошел от Кубани до Берлина в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Эта дорога, по словам фронтовика, была ухабистой, и не раз он смотрел смерти в глаза. – Несмотря на тяжелые ранения, – говорил Сагадат Нурмагамбетов, – вставал в боевой строй, чтобы добить врага в его логове и встретить долгожданную Победу. Всегда помнил слова умудренного житейским и боевым опытом начальника штаба 157-й отдельной бригады подполковника Михаила Сафонова, произнесенные в начале 1943 года перед моим боевым крещением. Назначая командиром взвода станковых пулеметов, подполковник сказал: «Я желаю вам, товарищ лейтенант, дожить до победы. Нет, не желаю. Приказываю!» И он выполнил приказ. Помнится, на мой вопрос, что для него было самым трудным в годы войны, ветеран отвечал: – Кровопролитные бои, когда снег был красным, когда в минуту затишья перед тобой вставали лица буквально несколько минут назад погибших на твоих глазах еще юных друзей. Можно ли сегодня забыть самоотверженность и стойкость наших воинов под Москвой? Можно ли забыть подвиг героев, раненных и обмороженных под Сталинградом, где каждый камень и каждый бугорок пропитаны солдатской кровью? Можно ли забыть огонь на Курской дуге, где тысячи танков скрежетали днем и ночью? А битву на Кавказе? На Днепре? Можно ли забыть обгоревшие развалины Белоруссии, где детишки с перебитыми ручонками рвались на фронт? А бои под Варшавой? Под Берлином? Конечно же, не забыть мне и ликование наших воинов в Германии, когда после ее капитуляции строевым шагом с развернутыми полковыми знаменами шли по Берлину солдаты-победители. Словом, разве забудешь подвиг героев?.. Надо подчеркнуть, что звание Героя Советского Союза Сагадат Кожахметович получил, когда ему было всего 20 лет. По воспоминаниям командира 301-й дивизии Владимира Антонова, в ту январскую ночь 1945 года гитлеровцы дважды пытались вернуть утраченные позиции. Полк, в котором пулеметной ротой командовал капитан Нурмагамбетов, скрытно форсировал реку Пилицу. Один фашистский танк двинулся прямо на огневую позицию. Когда он прошел над траншеей, Нурмагамбетов быстро поднялся и одну за другой бросил гранаты. Танк охватили клубы черного дыма. Капитан вместе со своим лучшим пулеметчиком сержантом Геннадием Ворошиловым «крестом» и «веером» били по неприятельским цепям. Командир роты меткими очередями уничтожил еще 65 фашистских солдат и офицеров. Плацдарм был удержан. В представлении командира полка Александра Пешкова читаем: «...24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление, ворвался в Берлин. Мастерски управляя батальоном в сложных уличных боях, уничтожил свыше 450 и захватил в плен 1 560 гитлеровцев, ликвидировав 9 опорных пунктов. В этом бою майор Нурмагамбетов был ранен. Достоин награждения второй медалью «Золотая Звезда». – Кровью обливалось сердце, когда я терял подчиненных, – делился ветеран. – Это были последние минуты до победы. Сколько же радости было, когда сообщили, что враг капитулировал. Сами собой появились слезы. Впервые за войну. О себе ветеран говорил скромно, больше вспоминал однополчан: – Победа, завоеванная народами бывшего Союза, времени не подвластна. С высоты сегодняшнего дня еще яснее видится ее величие. Об этом должна помнить нынешняя молодежь. Рождение казахстанской армии В бытность корреспондентом газеты «Боевое знамя», а затем главным редактором газеты «Қазақстан сарбазы» – «Воин Казахстана» я не раз общался с Сагадатом Кожахметовичем. Перо ветерана было острым и точным, когда он писал книги «Мой передний край», «А в памяти нет тишины». С теплотой он описывал отчий край, людей и природу родного села: «По весне и осенью над Трудовым стоял птичий гомон. Летом наше село купалось в щедрых лучах солнца. А зимой дремало в сугробах. Избы порой заносило снегом под самые крыши, и мы пробивали узкие траншеи, чтобы выйти со двора…» – Пословица гласит: «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя». Это слово мы не случайно пишем с заглавной буквы, – говорил он. Знания и опыт, талант, умение работать с людьми, рациональный подход Сагадата Нурмагамбетова пригодились при формировании наших Вооруженных сил. Министр не был сторонником популистских обещаний. – Напряжение тех лет, когда закладывали основание фундамента нашей армии, было настолько велико, что сравнимо с военными годами. Мне казалось, что я по-прежнему на передовой. Распался Союз, генералы, офицеры уезжали на историческую родину, части оставались без командиров. Важно было сохранить материальные ресурсы и технику... Казахстанская армия родилась не в одночасье, строительство начиналось практически с чистого листа. До сих пор помнится выступление министра перед офицерами, когда он заострял внимание на том, чтобы они учились на опыте современных войн. – Уроки Второй мировой напоминают о бдительности и боевом духе. Наш комдив – генерал-майор Антонов был человеком высокой культуры, ярым противником шаблона, он учил применять новые тактические приемы. Этому учили мы своих подчиненных, напоминая, что накопленный опыт писался кровью, – часто повторял Сагадат Кожахметович. – Мы должны сделать все для того, чтобы о нашей армии люди говорили с любовью и гордостью. В ней должны служить истинные патриоты. А для этого нужны новые подходы, способные вернуть живой интерес к героической истории Казахстана. По мнению первого министра обороны, офицер обязан быть примером во всем: не только в знании уставов, но и в общей культуре, интеллекте и душевной чистоте. Он искренне верил, что престиж армии создается не только на полигонах, но и через искусство. – Почему бы не снимать масштабные фильмы о наших батырах и современных офицерах? – задавался он вопросом. – С творческой интеллигенцией и журналистами нужно работать системно, приглашать их в войска, открывать им реальную жизнь солдат. Люди хотят и должны знать правду о своих защитниках. Что и говорить, каждая встреча с этим легендарным человеком оставляла глубокий след. Сагадат Кожахметович умел говорить о сложных вещах просто и мудро. В нем удивительным образом сочетались боль о не вернувшихся фронтовых друзьях и неустанная забота о завтрашнем дне казахстанской армии. Он ушел, оставив нам не только суверенные Вооруженные силы, но и нравственный ориентир для каждого, кто надел погоны. Сагадат Нурмагамбетов всей своей жизнью доказал: истинное величие полководца измеряется не только числом побед, но и бесконечной любовью к своей земле и преданностью своему народу. Его доброе имя, рожденное благими делами, навсегда останется в памяти страны, которой он служил до последнего вздоха. #память #ветераны #ВОВ #Сагадат Нурмагамбетов #Халық қаһарманы