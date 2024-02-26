Дело Бишимбаева направили в суд

Фото: архив, Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

26 февраля в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны поступило уголовное дело в отношении подозреваемых К. Бишимбаева и Б. Байжанова.

Подозреваемый К. Бишимбаев обвиняется по ст.99 ч.2 п.5 УК РК, «Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью», по ст.110 ч.2 п.1 УК РК «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного».

Подозреваемый Б.Байжанов обвиняется по ст.432 УК РК «Укрывательство преступления» и по ст.434 УК РК «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».

Как отметили в пресс-службе суда Астаны, не позднее пяти суток судья разрешает вопрос о принятии дела к производству в суде.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.



11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.

Напомним, глава МВД Ержан Саденов рассказал об условиях содержания Куандыка Бишимбаева.