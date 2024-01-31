Об условиях содержания Куандыка Бишимбаева рассказали в МВД

Глава МВД Ержан Саденов рассказал о состоянии Куандыка Бишимбаева, арестованного по подозрению в убийстве своей супруги, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, Бишимбаев содержится на общих основаниях.

– Одинаковые условия для всех, он арестован, поэтому на общих основаниях. Как положено, с другими, со всеми вместе. Со здоровьем у него все нормально, – сказал министр в интервью журналистам в Мажилисе.

Также он отметил, что дело завершено и направлено сторонам для ознакомления.

– Дело завершено, сейчас идет ознакомление, и соответственно, после этого направят в суд. Потерпевшая и подозреваемая стороны ознакамливаются с материалами дела. Процесс, думаю, практически на завершении. Полностью следствие окончено, мы после ознакомления направим в соответствующий орган: в прокуратуру как надзорный орган, через прокуратуру суд примет и будет решать (вопрос о наказании - прим. ред), – пояснил глава МВД.

Напомним, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Также ему вменяют статью «Истязание». Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.