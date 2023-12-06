Дело букмекерской конторы Olimp kz: еще один подозреваемый экстрадирован в Казахстан

Еще один участник организованной преступной группы экстрадирован из Сербии в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК

Скриншот с видео: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Ранее, 18 ноября этого года, в Казахстан из Германии экстрадировали подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp kz.

Сегодня сотрудники Генпрокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставили ее соучастника.

«Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годы в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем. В результате этой противоправной деятельности государству причинен ущерб более чем на 86 млрд тенге. В отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск», – рассказали в ГП.

Подозреваемым грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Экстрадированного водворили в следственный изолятор Астаны.

В высшем надзорном органе страны добавили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря договору между Казахстаном и Сербией «О выдаче лиц».