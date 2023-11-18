Букмекер экстрадирована в Казахстан

Скандалы
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Ей инкриминируется участие в проведении незаконных азартных игр, уклонение от уплаты налогов, а также легализация денег и имущества, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Подозреваемая в совершении преступлений в сфере игорного бизнеса в составе преступной группы экстрадирована в Казахстан из Германии.

Cотрудниками генеральной прокуратуры, агентства по финансовому мониторингу при содействии министерства иностранных дел и Интерпола Казахстана из Германии экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступной группе, связанной с деятельностью букмекерской конторы OLIMP.KZ.

"Она подозревается в том, что в 2014-2019 годах в составе преступной группы принимала участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путём. В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 миллиардов тенге", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В мае она была задержана на территории Германии.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Астаны.

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

#экстрадиция #букмекерские конторы #OLIMP.KZ

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