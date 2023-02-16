"Не несет рисков для Jusan Bank" – АРРФР об иске прокуратуры

В Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, насколько устойчив и надежен Jusan Bank, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.

Фото: пресс-служба АРРФР

"Гражданский иск Генеральной прокуратуры РК в отношении иностранных акционеров Jusan Bank направлен на возврат контроля над банком с иностранной в казахстанскую юрисдикцию и не несет рисков для банка. Jusan Bank работает в штатном режиме, выполняет все пруденциальные нормативы и является финансово устойчивым банком, а также своевременно и в полном объеме осуществляет исполнение обязательств перед клиентами", – заверили в АРРФР.

Отмечается, что Jusan Bank является одним из крупнейших банков страны и занимает 3-е место по объему собственного капитала и 6-е место – по размеру активов в банковской системе. Так, собственный капитал банка составляет 537 млрд тенге, запас капитала – 367 млрд тенге. Размер ликвидности составляет 1,5 трлн тенге.

"Пруденциальные нормативы выполняются банком с существенным запасом. Достаточность капитала k1 = 34,3%, k2 = 53,8% при нормативе 7,5% и 10,0% с учетом буфера соответственно. При этом уровень достаточности капитала банка превышает средние показатели достаточности капитала по банковской системе, которые составляют k1 =19,1% и k2 =22,3% соответственно. Коэффициент ликвидности k4 = 2,5 при нормативе не менее 0,3. В этой связи отсутствуют риски для финансовой стабильности банка", – детализировали в агенстве.

Здесь дополнили, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в конце 2022 года подтвердило долгосрочный рейтинг Jusan Bank на уровне В1, повысив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный", что подтверждает устойчивость банка с точки зрения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств.

Напомним, Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров попросил правоохранительные органы расследовать действия виновных должностных лиц Правительства, Национального банка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с Jusan Bank и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере.