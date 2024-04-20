Дело на все времена

В детстве, наблюдая, как в умелых руках әже разноцветные лоскутки ткани превращаются в замысловатые узоры на көрпе, а горы шерсти – в легкие и теплые одеяла, Динара Бакирова мечтала создавать такую же красоту

фото из архива ОО «Алтын Адам креатив орталығы»

Будущее оказалось даже интереснее: сегодня Динара Бакирова – не только этнодизайнер и художник, но и председатель областного ОО «Алтын Адам креатив орталығы», призванного развивать исконное ремесло и объединять мастеров.

Детство героиня вспоминает с особой теплотой: родные были примером доброты, трудолюбия, милосердия, и в жизни каждого, несмотря на занятость, всегда было место творчеству. Дедушка прекрасно рисовал, а бабушка Тажикен буквально с трех лет приобщала внучку к мастерству исконного рукоделия, которое казалось маленькой Динаре настоящим волшебством.

– Она шила көрпе, ведь в то время был тотальный дефицит. Да и практически все предметы быта создавались своими руками из натуральных материалов у меня на глазах: это было завораживающее действо. Я до мелочей помню, как апа увлеченно работала с шерстью, войлоком, натуральными тканями, – с улыбкой вспоминает собеседница. – Проводя рядом с бабушкой все свободное время, я научилась у нее бить и валять шерсть. Будучи очень активным ребенком, могла перерабатывать очень много шерсти. Однажды бабушка решила позвать в гости односельчанок: они пели песни, валяли войлок. Для меня тогда это было огромной радостью и своеобразным благословением, потому что я чувствовала поддержку и потенциал. Хорошо шила и моя мама, например, одежду для нас, вязала носки. Таким образом, мне все это стало очень близким. Нравились мне и школьные уроки труда.

Так гармонично и всеобъемлюще в жизнь Динары Бакировой вошло рукоделие. И хотя, получив диплом юриста, она успела поработать в разных организациях, творить никогда не переставала. Шила экошоперы, платья и жилеты в национальном стиле, создавала картины. Работа шла не на поток – каждое изделие рождалось и изготавливалось индивидуально, только из природных материалов и обязательно с частичкой души, делится мастерица. А потом началась пандемия. Тогда в перечне хенд­мейд-продукции появились маски. Но главное, вспоминает Динара Сериковна, в тот сложный момент пришло четкое осознание, что в одиночку ремесленнику не то что развить свое дело, даже оставаться на плаву очень сложно.

– При всех минусах пандемия позволила нам заглянуть внутрь себя, по-другому оценить природный потенциал своей страны, культурное наследие, в том числе и ремесла, – считает собеседница. – Настоящих мастеров, к сожалению, становится все меньше. Особенно печально, что уходят целые поколения, которые владели особыми секретами мастерства. Почерк каждого ремесленника уникален. Даже если попытаться скопировать изделие, оно все равно будет отличаться. Там есть дух мастера, его энергия, его особенные приемы. Я поняла, что нам в регионе нужно взяться за возрождение нашей самобытности, нашего уникального культурного кода, который, к сожалению, уже забывается. У нас в стране пока ремесленники не имеют законодательного статуса. В то время как в Узбекистане, к примеру, более 30 тысяч таких мастеров, там есть целые долины ремесленников, в Кыргызстане только официально – более двух тысяч ремесленников. У нас в 2020 году в основном действовали Союз ремесленников Казахстана, до уровня которого региональным мастерам нужно было еще дорасти, и немногочисленные неправительственные организации.

Переломной стала первая поездка в Алматы на собрание ремесленников. По возвращении Динара Бакирова укрепилась в идее создать областное объединение людей, увлеченных нацио­нальным рукоделием. Так в феврале 2021 года появилось ОО «Алтын Адам Жетісу шеберлер орталығы», позднее переименованное в креативный центр.

Самая первая самостоятельная выставка, куда привлекли 12 мастеров из тогда еще Алматинской области, прошла на озерах Кольсай и Каинды. Было много туристов, в том числе иностранных, вспоминает организатор. Был и хороший спрос на изделия, среди которых украшения в национальном стиле, одежда и картины из войлока, кожаные сумки, кошельки и другие товары. Стоит понимать, что на тот момент для многих регио­нальных ремесленников возможность продать свою продукцию была равна продолжению дела: почти сразу на вырученные деньги они закупили сырье.

Следующая ярмарка, прошедшая в Ескельдинском районе под эгидой «Жетысу – возрождение Великого шелкового пути», собрала уже 35 мастеров. Многие из них смогли впервые громко заявить о себе и принять участие в настоящем этнодефиле.

– Нашей главной целью на тот момент стали полная организация поездок, поощрение и мотивация ремесленников, – рассказывает Динара Бакирова. – Так, вскоре мы посетили республиканский этнофестиваль BORN NOMAD и Казахстанскую международную выставку «Туризм и путешествия» KITF. Всего за три года мы провели свыше двухсот масштабных мероприятий, в которых приняли участие более 150 мастеров. Объединить их не так-то просто. Среди всех творческих личностей существует некая конкуренция, каждый из них – особенный и уникальный. Но только в единстве наша сила. В одиночку мы не знаем, какая поддержка существует, где себя представить, как продвигать товары. Вместе, в масштабе фестивалей, мы обмениваемся опытом, прекрасно дополняем друг друга, гармонично выставляя одежду, украшения, аксессуары, предметы быта, национальную кухню.

Сегодня деятельность ОО включает в себя не только поддержку ремесленничест­ва, но и активную благотворительную и экологическую деятельность. Развитие исконного рукоделия напрямую зависит в том числе от уровня туристического потенциала. А он в свою очередь неразрывно связан с сохранением природных богатств края, уверены активисты «Алтын Адам креатив орталығы».

– Туристы хотят увидеть все достопримечательности, включая природу, археологию, исконные национальные изделия, и увезти с собой частичку нашей культуры. Многие гости из других стран сразу говорят: «Нам не нужен китайский ширпотреб, мы хотим что-то ваше, самобытное, уникальное», – приводит пример Динара Сериковна. – Я верю, что сознание наших людей изменится и они тоже станут больше ценить свое наследие.

Постепенно работа по поддержке ремесленничества перешла к обучению исконному ремеслу. Среди молодых очень много нереализованных творчес­ких личностей, объясняет такое решение руководитель ОО. Чтобы помочь подрастающему поколению как с профориентацией, так и с изучением национального творчества, в 2022 году был открыт креатив-этноцентр «Мамания өнер мектебі». Свое название он получил в честь школы знаменитого мецената Турысбека Маманова, выпустившей целую плеяду выдающихся казахстанских деятелей ХХ века.

Первый творческий центр появился в городе Текели, где стали преподавать мастера, изъявившие желание делиться своим опытом. Сейчас «Мамания өнер мектебі» насчитывает уже четыре филиала в городах Текели, Талдыкоргане, Сарканде и селе Койлык Сарканского района. На постоянной основе там работают 15 ремесленников. Помещение предоставляют местные акиматы, а остальные расходы покрывает своими силами «Алтын Адам креатив орталығы» – пока самоокупаемости у школ нет. На сегодня ученики наравне с наставниками участвуют в выставках и ярмарках. К слову, для самих ремесленников это тоже возможность реализовать себя в любимом увлечении, производя продукцию и передавая знания новому поколению.

– Это не бизнес-проект, – уточняет Динара Сериковна. – Изначально творчес­кие школы открывались для всех детей с упором на социально уязвимые слои населения. Однако, когда к нам привели ребят со сложными диагнозами вроде аутизма, ДЦП, для всех нас стало большим огорчением, что здоровые детки не захотели заниматься вместе с особенными. Так и вышло, что у нас обучаются дети с инвалидностью, но все они с поистине безграничными возможностями. Для них, как и для родителей, это стало глотком свежего воздуха. По мере сил они осваивают войлоковаляние, бисероплетение, декупаж, лоскутное шитье в технике «этно құрақ» и другие виды прикладного искусства. На сегодня наши этноцентры посещает более 60 человек. Я надеюсь, что для многих это станет возможностью зарабатывать, быть полезным обществу и, конечно же, глубже узнавать свою культуру.

Большую роль в развитии, надеются в объединении, сыграет и уделяемое Главой государства особое внимание к креативной индустрии, к коей относится и ремесленничество.

– Считаю прекрасной идеей предложение о широком введении практики ношения национальной одежды, – говорит Динара Сериковна. – Мне кажется, мы утрачиваем свою самобытность. Популярность набирает чуждая нам идеология, которая насаждается сейчас повсеместно. Благодаря нашим предкам мы занимаем девятую территорию в мире с уникальной природой и археологией. У нас невероятно богатая история и культура. Нам нельзя забывать об этом, уходить от своих корней. Мы должны идти по пути, который оставили нам предки.

Основная часть населения, к сожалению, не знает обычаев и традиций, не понимает их глубокого смысла. Тот же

Наурыз для многих остается просто очередным праздником, когда поют и танцуют на площадях. Поэтому мы вместе должны раскрывать сакральный смысл своей культуры, популяризировать традиции не разово, а комплексно, на постоянной основе. Ради этого мы и продолжаем работать. В наших планах – расширить сеть филиалов «Мамании», мы мечтаем о новом оборудовании, о регулярных заказах, чтобы наши мастера вышли на самоокупаемость. Мы не опускаем руки, верим в лучшее и продолжаем творить.