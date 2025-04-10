Заседания будут проходить по четвергам и пятницам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После предварительного слушания судья Ержан Жанузаков сообщил, что главное судебное разбирательство начнется 17 апреля в 10:00, сообщает Kazpravda.kz

Заседания будут проходить по четвергам и пятницам в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетiсу. Процесс ведется на государственном языке.

Обвиняемые отказались от суда присяжных.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова (отца Шерзата) завели уголовное дело.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца 2024 года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству. Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата.

Объем уголовного дела составил 62 тома. Предварительное слушание в суде было назначено на 10 апреля.