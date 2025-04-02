Убийство Шерзата Болата: назначена дата начала суда

Суд,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

10 апреля Талдыкоргане состоится предварительное слушание по резонансному уголовному делу, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Большинство подозреваемых содержатся в местном ИВС.

«Предварительное слушание по делу было назначено на 10 апреля 2025 года в 12:00 в здании областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Талдыкоргане, – проинформировали в пресс-службе суда Алматинской области.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным даннымсовершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно. Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова (отца Шерзата) завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству.

Дополнительно зарегистрированы 8 уголовных дел, связанных с убийством Шерзата Болата. 

Также ранее стало известно о завершении расследования преступления по факту убийства несовершеннолетнего, имевшего место в ночь на четвертое октября прошлого года. Объем уголовного дела составил 62 тома. 

 

 

#суд #убийство #дата #Шерзат Болат

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