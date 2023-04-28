Деловой разговор

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Ануар Калмыков

Казахстан принял участие в совещании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай».

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу приняла участие в работе 4-го совещания министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай», прошедшего в китайском Сиане.

Участники министерской встречи обсудили вопросы подготовки к первому Саммиту «Центральная Азия – Китай» (состоится в мае, также в Сиане), перспективы и контуры дальнейшего взаимодействия по различным направлениям между государствами – участниками данного диалогового формата, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, отмечается в сообщении МИД РК.

Мурат Нуртлеу отметил важность наращивания торговли, расширения номенклатуры экспорт­ных товаров, совершенствования транспортной инфраструктуры, укрепления взаимодействия в сфере продовольственной безо­пасности, объединения усилий по налаживанию сотрудничества по водным вопросам, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества и обеспечения региональной безопасности между ЦА и Китаем.

– Казахстан придает важное значение развитию нашего регионального диалога и готов активно взаимодействовать для реализации конкретных проектов и программ, – сказал министр. – Торгово-экономическое сотрудничество является одним из краеугольных столпов взаимовыгодного партнерства, и центральноазиатские страны обладают достаточным потенциалом для поступательного увеличения экспорта в Китай, – добавил он.

Было отмечено, что плановые показатели товарооборота между странами ЦА и КНР в 2022 году в 70 млрд долларов США достигнуты досрочно, и это свидетельствует об имеющемся потенциале. При этом товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2022 году достиг 24 млрд долларов США, что на 34% больше по сравнению с 2021 годом.

В рамках участия в СМИД Мурат Нуртлеу также провел переговоры с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ганом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-китайского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнения­ми по актуальным вопросам международной повестки дня.

Глава МИД РК подчеркнул, что развитие отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем представляет собой один из неизменных важных прио­ритетов во внешней политике Казахстана. Он отметил необходимость принятия совместных усилий для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в целях дальнейшего расширения многогран­ного сотрудничества между двумя странами, в особенности в сфере торговли и инвестиций.

Стороны выразили готовность и далее укреплять координацию и тесное взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата «Центральная Азия – КНР» и других многосторонних механизмов.

В тот же день Мурат Нуртлеу встретился с Секретарем парт­кома провинции Шэньси Чжао Идэ. Данный регион является одним из основных транспорт­но-логистических хабов КНР. На переговорах обсуждены вопросы развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обеспечения эффективных грузоперевозок по транс­континентальному маршруту Китай – Европа – Китай, а также налаживания межрегионального взаимодействия.

Сторонами с удовлетворением отмечено открытие прямого авиасообщения между Астаной и Сианем, что положительно скажется на расширении обменов между гражданами и бизнесменами двух стран.

#казахстан #МИД #делегация #участие

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