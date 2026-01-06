Делси Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

Фото: aa.com.tr

«Постановляю: вы, гражданка Делси Элоина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляю», — сказал спикер парламента Хорхе Родригес во время церемонии.

До этого она занимала пост исполнительного вице-президента. Агентство Reuters называет политика одной из жестких фигур в правительстве.

«Я клянусь командиром Уго Чавесом», — заявила Делси Родригес перед Национальной ассамблеей Венесуэлы в Каракасе, выразив сожаление захватом Мадуро и его жены Силии Флорес. «Я пришла с болью в сердце из-за похищения двух героев, которых мы имеем в качестве заложников в Соединенных Штатах Северной Америки», — сказала она, имея в виду президента и первую леди.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил, что Родригес придется заплатить, возможно, еще большую цену, чем венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро, если она не примет "правильные" решения.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Накануне прошло первое заседание по делу Мадуро. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".