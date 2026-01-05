Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»

США
199
Айман Аманжолова
корреспондент

По словам американского лидера, это возможно в случае, если действия Делси Родригес не устроят США

© AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес может произойти ситуация хуже, чем с похищенным в ходе американской операции венесуэльским лидером Николасом Мадуро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Журналисты попросили прояснить его слова о том, что если действия и. о. президента Венесуэлы не устроят США, ее судьба будет аналогична той, что ждала Мадуро, или даже хуже.

"Хуже, намного хуже", - сказал Трамп на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил в своем поместье Мар-а-Лаго рождественско-новогодние праздники.

"Я не должен вам это говорить. Просто скажу, что она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем у Мадуро", - сказал глава Белого дома.

Ранее Родригес в своем заявлении назвала приоритетной задачей достижение сбалансированных и уважительных отношений с США и предложила Вашингтону работу над совместной повесткой.

#Трамп #Венесуэла #Мадуро #Родригес

