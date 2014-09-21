День города отмечают в Алматы

21 сентября 2014 года в Алматы отмечают День города, сообщает пресс-служба акимата южной столицы. В рамках празднования предусмотрено проведение традиционного городского фестиваля яблок Apple Fest, ретро–праздника "Мой милый парк" и Международного фестиваля фейерверков. Фестиваль яблок пройдет в Парке Первого Президента РК с 10.00 до 18.00
часов.
"Гостей яблочного праздника ожидает масса интересного: катание на
лошадях, арт–выставки, ярмарки, концерты, танцевальные площадки,
развлечения и аттракционы для детей, а также фуд–корты. В этом году на
тематическую ярмарку привезут свыше 50 тонн отборных яблок по ценам ниже
рыночных на 15–20%. Парк будет поделен на 8 интерактивных площадок:
Apple Music, Apple Базар, Apple Драйв, Apple Art, Apple Family, Apple
Dance, Apple Karaoke, Try&Feel", – указывается на сайте акимата.
Ретро–праздник "Мой милый парк" будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха. Звезды казахстанской эстрады Нургали Нусипжанов, Сулушаш
Нурмагамбетова, Багдат Самединова, а также легендарная группа "Дос-Мукасан" порадуют горожан и гостей Алматы любимыми народными хитами.
"В программе – встреча с
актерами любимого сериала "Перекресток", выставка раритетных
автомобилей, выступление джазовых артистов России, Грузии и Кыргызстана.
Организаторы предусмотрели множество сюрпризов для
юных алматинцев и гостей города – спортивные эстафеты, запуск воздушных
змеев, граффити, занятия йогой, веселая зарядка и т. д", – отмечают в пресс-службе.
По информации организаторов мероприятия, для удобства горожан и гостей мегаполиса
будет курсировать специальный безостановочный автобусный маршрут с 10.00
до 18.00 часов – от Парка Первого Президента до Центрального парка
культуры и отдыха. Shuttle bus будет осуществлять рейсы каждые 10 минут с обеих площадок. Проезд составит 80 тенге.
Международный фестиваль фейерверков состоится на площади Республики с 21.00 до 23.00 часов.
В программе – выступления артистов – победителей Евразийской
музыкальной премии Muzzone 2014. Фейерверк покажет телеканал "Алматы".
Организаторы предупреждают, что площадь Республики будет перекрыта с 17.30 до 24.00 от пр. Желтоксан до ул. Фурманова. В период с 19 по 22 сентября, в связи с подготовительными мероприятиями, движение по ул. Сатпаева
(Желтоксан – Фурманова) до первой линии (по верхней стороне) будет
ограничено.