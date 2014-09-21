День города отмечают в Алматы Общество 798 Эльмира Киргеева

21 сентября 2014 года в Алматы отмечают День города, сообщает пресс-служба акимата южной столицы. В рамках празднования предусмотрено проведение традиционного городского фестиваля яблок Apple Fest, ретро–праздника "Мой милый парк" и Международного фестиваля фейерверков. Фестиваль яблок пройдет в Парке Первого Президента РК с 10.00 до 18.00 часов.



"Гостей яблочного праздника ожидает масса интересного: катание на лошадях, арт–выставки, ярмарки, концерты, танцевальные площадки, развлечения и аттракционы для детей, а также фуд–корты. В этом году на тематическую ярмарку привезут свыше 50 тонн отборных яблок по ценам ниже рыночных на 15–20%. Парк будет поделен на 8 интерактивных площадок: Apple Music, Apple Базар, Apple Драйв, Apple Art, Apple Family, Apple Dance, Apple Karaoke, Try&Feel", – указывается на сайте акимата.



Ретро–праздник "Мой милый парк" будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха. Звезды казахстанской эстрады Нургали Нусипжанов, Сулушаш Нурмагамбетова, Багдат Самединова, а также легендарная группа "Дос-Мукасан" порадуют горожан и гостей Алматы любимыми народными хитами.



"В программе – встреча с актерами любимого сериала "Перекресток", выставка раритетных автомобилей, выступление джазовых артистов России, Грузии и Кыргызстана. Организаторы предусмотрели множество сюрпризов для юных алматинцев и гостей города – спортивные эстафеты, запуск воздушных змеев, граффити, занятия йогой, веселая зарядка и т. д", – отмечают в пресс-службе.



По информации организаторов мероприятия, для удобства горожан и гостей мегаполиса будет курсировать специальный безостановочный автобусный маршрут с 10.00 до 18.00 часов – от Парка Первого Президента до Центрального парка культуры и отдыха. Shuttle bus будет осуществлять рейсы каждые 10 минут с обеих площадок. Проезд составит 80 тенге.



Международный фестиваль фейерверков состоится на площади Республики с 21.00 до 23.00 часов. В программе – выступления артистов – победителей Евразийской музыкальной премии Muzzone 2014. Фейерверк покажет телеканал "Алматы".



Организаторы предупреждают, что площадь Республики будет перекрыта с 17.30 до 24.00 от пр. Желтоксан до ул. Фурманова. В период с 19 по 22 сентября, в связи с подготовительными мероприятиями, движение по ул. Сатпаева (Желтоксан – Фурманова) до первой линии (по верхней стороне) будет ограничено.