День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске

На экспозиции представили новые пожарные автомобили, автоколенчатый подъемник, высокоэффективные дроны и другое снаряжение, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ВКО

Ежегодно 1 марта во всех уголках планеты проходят мероприятия, посвященные Всемирному Дню гражданской обороны.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, данная сфера обеспечивает не только защиту населения в военное время, но и спасение граждан при природных и техногенных катастрофах, оказывает помощь в экстренных ситуациях, ведет разъяснительную работу среди населения.

Спасатели ДЧС ВКО организовали выставку техники и познакомили жителей и гостей областного центра с современным оборудованием и экипировкой, которые используются в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Каждый из присутствующих мог своими глазами увидеть и даже посидеть в поступившей на вооружение ДЧС новой высокопроходимой технике.

Посетителей впечатлили снегоболотоходы, оперативные автомобили, позволяющие в условиях непростого климата области справляться со стихией.

Кроме того, на выставке представили новые пожарные автомобили, автоколенчатый подъемник, высокоэффективные дроны и другое снаряжение.

В ходе мероприятия сотрудники рассказали о правилах поведения на льду, при пожарах и землетрясении. Врачи Центра медицины катастроф провели мастер-класс по реанимации пострадавшего. Кинологическая служба познакомила с лабрадорами-спасателями, которые служат в рядах спасателей и осуществляют поисковые работы. Военнослужащие второго спасательного батальона ознакомили со спецификой профессии и спасательным оборудованием, которое применяют, приходя на помощь в экстренной ситуации.