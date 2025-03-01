День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На экспозиции представили новые пожарные автомобили, автоколенчатый подъемник, высокоэффективные дроны и другое снаряжение, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ВКО

Ежегодно 1 марта во всех уголках планеты проходят мероприятия, посвященные Всемирному Дню гражданской обороны.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, данная сфера обеспечивает не только защиту населения в военное время, но и спасение граждан при природных и техногенных катастрофах, оказывает помощь в экстренных ситуациях, ведет разъяснительную работу среди населения.

Спасатели ДЧС ВКО организовали выставку техники и познакомили жителей и гостей областного центра с современным оборудованием и экипировкой, которые используются в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Каждый из присутствующих мог своими глазами увидеть и даже посидеть в поступившей на вооружение ДЧС новой высокопроходимой технике.

Посетителей впечатлили снегоболотоходы, оперативные автомобили, позволяющие в условиях непростого климата области справляться со стихией.

Кроме того, на выставке представили новые пожарные автомобили, автоколенчатый подъемник, высокоэффективные дроны и другое снаряжение.

В ходе мероприятия сотрудники рассказали о правилах поведения на льду, при пожарах и землетрясении. Врачи Центра медицины катастроф провели мастер-класс по реанимации пострадавшего. Кинологическая служба познакомила с лабрадорами-спасателями, которые служат в рядах спасателей и осуществляют поисковые работы. Военнослужащие второго спасательного батальона ознакомили со спецификой профессии и спасательным оборудованием, которое применяют, приходя на помощь в экстренной ситуации.

«Ежегодно подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям Восточного Казахстана совершается в среднем более 3 800 выездов. В 2024 году ликвидировано 740 пожаров, спасено из зоны чрезвычайных ситуаций около 300 жизней и эвакуировано 1 118 граждан», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

#ВКО #выставка #День гражданской обороны

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