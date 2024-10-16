День хлеба отмечают в Казахстане

Этот праздник в стране введен в 2019 году, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Праздничная дата служит укреплению высоких стандартов и статуса зерновой и хлебной продукции в стране, отметили в МСХ.

Нужно отметить, что в этот же день, 16 октября, ежегодно отмечается Всемирный день хлеба, он был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Этот день символизирует важность хлеба как основного продукта питания и объединяет людей различных культур и традиций.

Выбор даты не случаен: 16 октября 1945 года была основана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая играет ключевую роль в решении проблем, связанных с развитием сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности на глобальном уровне. В Казахстане этот праздник был введен в 2019 году.

В Минсельхозе также привели статистику по зерновым культурам в Казахстане. Так, по их данным, за январь-июнь 2024 года Казахстан экспортировал 2,4 млн тонн пшеницы и меслина на 494,1 млн долларов. Основная доля экспорта от общего объема экспорта приходится на Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Афганистан.

На сегодня казахстанские аграрии собрали 19,2 млн тонн пшеницы. В мукомольной отрасли задействованы порядка 270 предприятий общей мощностью 9,1 млн тонн зерна в год. За 8 месяцев 2024 года произведено более 2 млн тонн муки.

​Собственное производство хлеба полностью обеспечивает внутренний рынок страны. Производители хлеба активно работают не только над удовлетворением потребности населения в хлебе, но и над расширением ассортимента выпускаемой продукции в зависимости от наличия спроса на рынке: это, в основном, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного и длительного хранения. За 8 месяцев произведено 329 тыс.тонн свежего хлеба, добавили в МСХ.