Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках празднования Дня Республики и Года рабочих профессий в Астане с 21 по 25 октября будет проходить симпозиум современных художников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На симпозиум соберутся художники из девяти регионов Казахстана.

Мероприятие станет творческой площадкой для изучения личного ландшафта и коллективной памяти с точки зрения современной городской культуры.

Участники мероприятия в течение пяти дней будут создавать новые произведения, участвовать в дискуссиях и мастер-классах.

В завершение симпозиума будет представлено более 40 новых произведений на выставке «ӨзЖерім: URBAN NOMADS».

Мероприятие организует акимат Астаны и Дирекцию по проведению культурных мероприятий совместно с Союзом художников столицы.