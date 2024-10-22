Турнир «Қазақстан Барысы» пройдет в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 октября в 13:00 часов в спортивном дворце «Барыс Арена» состоится XIII Республиканский турнир по казак куресы «Қазақстан Барысы». На этом турнире соберутся сильнейшие борцы страны, отобранные по итогам областных соревнований, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

В турнире примут участие сильнейшие палуаны 17 областей Казахстана и 3 городов республиканского значения. Также среди участников будут: прошлогодний победитель «Қазақстан Барысы» и два борца из «Әскер Барысы». По итогам турнира будет определен сильнейший борец, который получит главный приз – 15 миллионов тенге.

Общий призовой фонд турнира составляет 27 100 000 тенге, из которых 3 720 000 тенге выделены для тренеров спортсменов. Призовые места распределяются следующим образом: за 1-е место — 15 000 000 тенге, за 2-е место — 3 300 000 тенге, за 3-е место — 1 080 000 тенге. За каждую выигранную схватку борец получит 100 000 тенге.

После церемонии награждения пройдет пресс-конференция с победителем турнира.

Для любителей спорта и болельщиков турнира вход будет свободным.

Специально для зрителей будет организована активная зона в национальном стиле, где можно будет поиграть в асық ату, арқан тартыс, тоғызқұмалақ и другие национальные игры.