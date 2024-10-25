День Республики: в пяти районах столицы прошли концертные программы

Столица
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В День Республики в пяти районах столицы проходят концертные программы с участием творческих коллективов и исполнителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В районе Алматы, в жилом массиве «Интернациональный» выступали артисты театра «Жастар» и Музыкального театра юного зрителя которые исполнили популярные казахстанские композиции.

В районе Байконыр на площадке в жилом массиве «Өндіріс» была организована концертная программа от кукольного театра, героями которой стали персонажи народных сказок и любимых мультфильмов.

На площади перед монументом «Байтерек» в районе Есиль для зрителей выступали артисты Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева и Столичного цирка. Артисты цирка продемонстрировали яркие акробатические трюки, жонглирование и фокусы.

На Городской площади в районе Сарыарка выступил этно-фольклорный ансамбль «Жошы», представив лучшие образцы казахского фольклора под аккомпанемент народных инструментов. А также зрителям показали свое выступление артисты Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева.

В районе Нура на территории Центрального парка перед зрителями выступали артисты государственного театра танца «Наз» с программой современных и традиционных танцевальных номеров.

Напомним, в честь Дня Республики в Астане проходят более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта и многие другие.

Мероприятия прошли как на центральных площадках и крупных объектах, так и на территориях жилых массивов, в организациях образования и т.д.

В преддверии Дня Республики были розданы более 1 тыс. продуктовых корзин социально-уязвимым слоям населения.

Праздничный салют в честь дня Республики запустят сегодня в 21:00 на территории Триатлон парка.

#Астана #праздник #День Республики

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