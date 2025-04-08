День рождения Кажымукана Мунайтпасова отметили на юге

Общество,Спорт
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Присутствующие вспоминали о подвигах своего земляка, его недюжинной силе

Фото: Любовь Доброта

В Ордабасинском районе состоялось культурно-массовое мероприятие на тему «Кажымукан – человек, признанный миром», посвященное 154-й годовщине со дня рождения Кажымукана Мунайтпасова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному перед музеем. Присутствующие вспоминали о подвигах своего земляка, его недюжинной силе. О жизненном пути палуана рассказала правнучка Меруерт Эскермес.

На торжественной церемонии было отмечено, что в знак уважения и памяти о великом борце в селе Темирлановка строится огромный  культурно-спортивный комплекс, которому решено присвоить имя Кажымукана Мунайтпасова. До завершения строительства и его открытия остались считанные дни.

Подробнее о Кажымукане Мунайтпасове можно прочитать здесь

#память #Мунайтпасов

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