День Шанырака: церемонию бракосочетания провели в Астане

Фото: акимат Астаны

В рамках проведения декады Наурызнама 17 марта отмечают День Шанырака. Центр «Астана жастары» совместно со столичным управлением РАГС провели торжественную церемонию бракосочетания столичных пар, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

77-летние Геннадий и Марина Серовы рассказал о своем 55-летнем браке и дали напутствие молодым брачующимся.

- Сегодня мы как будто помолодели, потому что заново вернулись в тот незабываемый миг нашего бракосочетания. Этот брак у нас с мужем первый и единственный. На чем держится наша семья? Самое главное - это доверие, а еще умение слушать и уважать друг друга. Конечно бывают и разногласия, но нужно стараться, чтобы дети от этого не страдали, - сказала Марина Серова.

Молодожены Кайрат Рыспаев и Медина Нурмаганбетова отметили, что брак для них - это новый и волнительный этап в жизни.

- Эмоции нас переполняют, потому что когда ты просто в отношениях - это одно, но когда ты создаешь семью, то это уже и ответственность и совместное принятие решений. Каждая ячейка общества в нашей стране важна, потому что это наше будущее. Молодое поколение несет определенную ответственность за то, чтобы наша стране развивалась и процветала. Мы будем этому всячески способствовать, потому что будущее нашего государства зависит от нас, - сказала Медина Нурмаганбетова.

В рамках празднования Наурыз мейрамы в столице пройдут порядка 200 мероприятий.