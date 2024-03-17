День Шанырака: церемонию бракосочетания провели в Астане

Культура и общество
11

В рамках празднования Наурыз мейрамы в столице пройдут порядка 200 мероприятий, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках проведения декады Наурызнама 17 марта отмечают День Шанырака. Центр «Астана жастары» совместно со столичным управлением РАГС провели торжественную церемонию бракосочетания столичных пар, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

77-летние Геннадий и Марина Серовы рассказал о своем 55-летнем браке и дали напутствие молодым брачующимся.

- Сегодня мы как будто помолодели, потому что заново вернулись в тот незабываемый миг нашего бракосочетания. Этот брак у нас с мужем первый и единственный. На чем держится наша семья? Самое главное - это доверие, а еще умение слушать и уважать друг друга. Конечно бывают и разногласия, но нужно стараться, чтобы дети от этого не страдали, - сказала Марина Серова.

Молодожены Кайрат Рыспаев и Медина Нурмаганбетова отметили, что брак для них - это новый и волнительный этап в жизни.

- Эмоции нас переполняют, потому что когда ты просто в отношениях - это одно, но когда ты создаешь семью, то это уже и ответственность и совместное принятие решений. Каждая ячейка общества в нашей стране важна, потому что это наше будущее. Молодое поколение несет определенную ответственность за то, чтобы наша стране развивалась и процветала. Мы будем этому всячески способствовать, потому что будущее нашего государства зависит от нас, - сказала Медина Нурмаганбетова.

В рамках празднования Наурыз мейрамы в столице пройдут порядка 200 мероприятий.

#Наурыз #бракосочетание #день шанырака

Популярное

Все
Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить
Денис Никиша завоевал историческую медаль для Казахстана
Обвиняемый в хищении философ из Казахстана задержан в Аргентине
Центр экстренной медпомощи откроется в Астане
Сегодня день рождения первой казахской женщины-кинорежиссера Дариги Тналиной
Димаш подарил чапан Пласидо Доминго
Индиан-Уэллс: Алькарас и Медведев вышли в финал
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
В Минцифры предупредили казахстанцев, получивших уведомления об утечке данных
Тарифное регулирование при экспорте семян подсолнечника стало камнем преткновения
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
Токаев проведет переговоры с Алиевым в Баку
Красиво шить не запретишь
Творил несмотря на запреты
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Будущее – за «Болашаком»
Токаев: «Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества»
«Оскар-2024». 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года
Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинской области
Российский футболист хочет выступать за сборную Казахстана
Айбек Оралбай выиграл третий бой за олимпийскую лицензию
Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины
Большое сердце: донор спас жизни трем людям
Возгорание камыша в Прикаспии ликвидировано
В каких регионах перекрыты трассы
Алуа Балкибекова близка к получению лицензии на Олимпиаду
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Бекежана Тлегенова
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстан глазами американца в начале XX века
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка

Читайте также

Обряд «тұсау кесу» одновременно провели в Жетысу 50 малышам
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил пр…
Вопиющим мракобесием назвал Токаев практику похищения невест
Токаев: Облачение во все черное противоречит культуре казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]