День сотрудничества тюркских стран отмечают Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция

Фото: скриншот видео МНЭ РК

Ровно 15 лет назад в Нахичеване было подписано соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который позже был преобразован в Организацию тюркских государств (ОТГ), сообщает Kazpravda.kz

По информации МИД, за относительно короткий по историческим меркам путь ОТГ удалось заявить о себе, как о полноправном и авторитетном субъекте международных отношений, стремящимся внести свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие.

Тюркская интеграция охватывает широкий спектр сотрудничества, начиная с транзитно-транспортных вопросов, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая внушительным гуманитарным блоком.