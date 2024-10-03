День сотрудничества тюркских стран отмечают Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция

Международное сотрудничество , Политика
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Дана Аменова
корреспондент

Тюркская интеграция охватывает широкий спектр сотрудничества

Фото: скриншот видео МНЭ РК

Ровно 15 лет назад в Нахичеване было подписано соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который позже был преобразован в Организацию тюркских государств (ОТГ), сообщает Kazpravda.kz 

По информации МИД, за относительно короткий по историческим меркам путь ОТГ удалось заявить о себе, как о полноправном и авторитетном субъекте международных отношений, стремящимся внести свой вклад в укрепление мира и устойчивое развитие.

Тюркская интеграция охватывает широкий спектр сотрудничества, начиная с транзитно-транспортных вопросов, экономики, экологии, науки, образования, искусства, туризма, спорта и заканчивая внушительным гуманитарным блоком.

«Казахстан является инициатором и одним из государств-основателей ОТГ, развивающим интеграцию в рамках её деятельности. Об этом свидетельствует программа председательства Казахстана в ОТГ в текущем году, принятая под девизом TURKTIME!, которая включает восемь приоритетов, направленных на укрепление единства и взаимодействия тюркских стран», – говорится в официальном сообщении министерства. 

#сотрудничество #ОТГ #тюрки

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