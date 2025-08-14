День строителя торжественно отметили в Приаралье

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В торжественной церемонии в честь профессионального праздника работников строительной отрасли приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов и Мажилиса Мурат Ергешбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

Отмечая созидательный и значимый труд строителей, глава региона проинформировал о достижениях сферы строительства региона.

— Президент Касым-Жомарт Токаев страны подчеркнул: «Продвигая рабочие профессии, мы формируем в обществе идею трудолюбия и профессионализма. Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом», — отметил глава региона. – Это стратегический шаг, укрепляющий роль рабочих профессий как ключевого фактора экономической стабильности и социального прогресса. Благодаря поддержке Президента и Правительства, Кызылординская область сегодня находится в процессе интенсивного развития. Бюджет области превысил 823 миллиарда тенге и по сравнению с 2022 годом вырос на 226 процентов. Эти средства направлены на реализацию масштабных инфраструктурных проектов и улучшение качества жизни населения.

В 2025 году на реализацию 96 проектов из бюджета было выделено 166,8 миллиарда тенге, что в 8 раз больше, чем 3 года назад. В результате по показателям строительных работ область вошла в число лидеров в республике.

На праздничном мероприятии лучших работников строительной отрасли отметили орденами и медалями.

В частности, обладателями ордена «Құрмет» стали ветераны сферы строительства, а также руководители и работники компаний – Сержан Наметша, Асылбек Бертилеуов (ТОО «Қасиет LTD»), Хусаин Домбаев (ТОО «Промстройсервис Е», Муса Абдикалыков («АстанаСервис ЛТД»), Расул Ыскаков («Авангард-ПГС»), Жанаман Кулжанов ( ТОО «СМП-Қызылорда») и Еркебулан Нарбаев (ТОО «Мелиоратор»).

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены ветеран труда Кожамурат Сматулы, Кожаназар Акылбаев (ТОО «Аман-Құрылыс»), Темирбек Ибрагимов (ТОО «Интегрострой»), Перуза Ыскакова (ТОО «Авангард ПГС»), Ергали Егизбайулы (ТОО «Алтын Айдарлы») и Баубек Садибеков (ТОО «Иман»).

Еще около 30 представителям профессии вручили нагрудные знаки «Почетный строитель», Почетные грамоты Министерства промышленности и строительства РК и Кызылординской области.

