День труда: Признание заслуг Митяева Александра Ильича

В последнее воскресенье сентября, а точнее 29 сентября — день, когда мы отмечаем труд, преданность делу и достижения людей, работающих в самых разных сферах

Фото: пресс-служба Академии НацГвардии РК

Этот праздник напоминает нам о значении каждого, кто своим трудом делает мир лучше. В этом году мы с особым уважением обращаем внимание на заслуги Митяева Александра Ильича, преподавателя кафедры военной педагогики и психологии, полковника запаса, чей труд и профессионализм вдохновляют студентов и коллег.

Путь к педагогике

Александр Ильич родился в 1967 году в Мурманске — городе, где суровые условия закаляют характер. Его путь к педагогике начался после окончания Высшего политического училища ВВ МВД СССР в 1989 году. Уже в первые годы службы он столкнулся с реальными вызовами, участвуя в специальных операциях на Кавказе. Этот опыт не только обогатил его знания, но и сформировал особое отношение к обучению, основанное на практических навыках и глубоких знаниях.

Преподавательская деятельность

С 2011 года Митяев Александр Ильич активно работает в Академии Национальной гвардии Республики Казахстан. За время своей преподавательской деятельности он стал не только авторитетом среди студентов, но и ценным наставником. Его подход к обучению включает как теоретические знания, так и практические аспекты, что делает его занятия живыми и увлекательными.

Александр Ильич является автором 22 учебных пособий и более 100 научных публикаций, охватывающих широкий спектр тем в области педагогики и психологии. Среди его работ такие значимые темы, как «Психология толпы», «Психология конфликтного поведения» и «История психологии», которые открывают перед курсантами важные аспекты человеческой природы. Эти исследования не только способствуют глубокому пониманию материалов, но и подготавливают студентов к реальным вызовам, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной жизни.

Научно-методическая деятельность

Александр Ильич активно участвует в научно-исследовательской деятельности, разрабатывая методические рекомендации для Главного Управления ВиСПР ГК Национальной гвардии. В 2024 году он подготовил новый комплект методических материалов, который значительно улучшит процесс обучения военнослужащих. Его работа по созданию электронных интерактивных учебных изданий делает образовательный процесс более доступным и интересным, что особенно актуально в условиях стремительных изменений в мире технологий.

Награды и достижения

За свою многолетнюю работу Митяев Александр Ильич был награжден множеством дипломов и грамот. В 2019-2020 учебном году он занял 2 место в конкурсе «Лучший преподаватель года», что является свидетельством его высоких профессиональных стандартов и преданности делу образования. Кроме того, его учебные пособия и научные публикации неоднократно признавались лучшими в Академии, что подчеркивает качество и значимость его работы.

Его руководство военно-научным кружком курсантов также является важным аспектом его деятельности. Благодаря его наставничеству, многие курсанты добились значительных успехов на конкурсах. Так, в 2015 году курсант Нарынов А.К. занял 1 место, а в 2024 году студенты Жоламан Мадияр и Ахметов Магжан стали призерами на конкурсе МВД РК на лучшую научно-исследовательскую работу. Эти достижения говорят о том, что работа Александра Ильича не только передает знания, но и развивает у студентов исследовательские навыки.

Влияние на курсантов

Александр Ильич — не только преподаватель, но и вдохновляющий наставник, который поддерживает и мотивирует своих студентов. Его подход к обучению основан на уважении, доверии и понимании. Он стремится создать атмосферу, в которой каждый курсант может раскрыть свои таланты и добиться успеха. Этот индивидуальный подход способствует формированию активных и уверенных в себе специалистов, готовых к решению сложных задач.

День труда — это праздник, который подчеркивает важность и значимость труда в нашей жизни. Митяев Александр Ильич является ярким примером того, как преданность своему делу и стремление к постоянному развитию могут изменить жизни людей и вдохновить их на новые достижения.

Поздравляем Александра Ильича с Днем труда! Мы благодарны вам за ваш неоценимый вклад в образование, за вашу целеустремленность и преданность делу, которые вдохновляют будущие поколения. Ваш труд — это залог нашего будущего, и мы гордимся тем, что можем учиться у вас.