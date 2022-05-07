День защитника Отечества отмечают в Казахстане

В Казахстане сегодня отмечают День защитника Отечества. 7 Мая в стране является государственным праздником и выходным днем, передает Kazpravda.kz.

7 мая в качестве даты для чествования военнослужащих было выбрано не случайно – в этот день в 1992 году был подписан Указ Президента РК «О создании Вооруженных Сил Республики Казахстан». Таким образом, ВС РК в этом году 30 лет.

В октябре 2012 года были подписаны поправки в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», согласно которым 7 Мая утвержден государственным праздником – Днем защитника Отечества.

По традиции накануне праздника Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, высшие воинские и специальные звания, классные чины.

Также Глава государства принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.

«Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших Вооруженных Сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий. Личный состав повышает боеготовность, проводит масштабные учения. Выстроена современная система подготовки будущих офицеров», – отметил на торжественном мероприятии Касым-Жомарт Токаев.

В этот день принято поздравлять всех военнослужащих как действующих, так и бывших. Следует отметить, что в Вооруженных Силах Казахстана проходят службу и женщины. Поэтому День защитника Отечества не является «мужским днем календаря». Не забывают и о ветеранах Великой Отечественной войны, чьи традиции доблести и чести служат примером для сегодняшних защитников независимого Казахстана.

В этом году 7 Мая военного парада не будет. Вместе с тем праздник будет широко отмечаться во всех регионах другими торжественными мероприятиями: концерты, спектакли, эстафеты, чествования героев и другое.

Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему – Президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска.