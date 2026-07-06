Туристов на катамаране эвакуировали с озера Жасыбай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На озере Жасыбай сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, во время патрулирования акватории озера Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области сотрудники МЧС оказали помощь двум отдыхающим, оказавшимся в опасной ситуации на воде. Из-за сильного ветра и высоких волн катамаран, на котором находились люди, потерял управляемость и оказался на значительном удалении от берега.

Самостоятельно вернуться они не смогли. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия, эвакуировали отдыхающих и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают: перед выходом на воду обязательно учитывайте прогноз погоды и не используйте плавательные средства при сильном ветре и волнении. Во время отдыха соблюдайте требования безопасности и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.