Туристов на катамаране эвакуировали с озера Жасыбай

Происшествия

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На озере Жасыбай сотрудники МЧС спасли двух отдыхающих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС 

По данным ведомства, во время патрулирования акватории озера Жасыбай в Баянаульском районе Павлодарской области сотрудники МЧС оказали помощь двум отдыхающим, оказавшимся в опасной ситуации на воде. Из-за сильного ветра и высоких волн катамаран, на котором находились люди, потерял управляемость и оказался на значительном удалении от берега.

Самостоятельно вернуться они не смогли. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия, эвакуировали отдыхающих и благополучно доставили их на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напоминают: перед выходом на воду обязательно учитывайте прогноз погоды и не используйте плавательные средства при сильном ветре и волнении. Во время отдыха соблюдайте требования безопасности и не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.

 

#спасатели #МЧС #эвакуация #озеро #Жасыбай

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