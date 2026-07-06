День столицы: астанчан приглашают на праздничную ярмарку

Столица

Для гостей организованы фуд-зона, торговые павильоны, ярмарка ремесленников, а также различные развлекательные площадки, интерактивы и игровые зоны для детей

Фото: акимат Астаны

С утра 6 июля в рамках празднования Дня города на второй парковочной зоне возле столичного стадиона «Астана Арена» начала работу праздничная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

На ярмарке представлена продукция более 40 отечественных предпринимателей. Посетители могут приобрести национальные ювелирные украшения ручной работы, авторскую одежду казахстанских дизайнеров, изделия ремесленников из Астаны и других регионов страны.

Также здесь представлены национальные сувениры, аксессуары, предметы декора и другая продукция, отражающая богатые традиции и современную культуру Казахстана.

Для гостей организованы фуд-зона, торговые павильоны, ярмарка ремесленников, а также различные развлекательные площадки, интерактивы и игровые зоны для детей.

«Праздничная ярмарка организована в рамках мероприятий, посвященных Дню столицы. Наша главная задача — создать для жителей и гостей города комфортное пространство для семейного отдыха, где каждый сможет интересно провести время. На площадке представлены более 40 предпринимателей. Для посетителей работают торговые павильоны, фуд-зона, ярмарка ремесленников, а также точки с детскими товарами, игрушками и сладостями. Особое внимание уделено поддержке отечественных производителей и мастеров, которые представляют изделия ручной работы, национальную одежду и украшения. Все участники прошли необходимые проверки и получили соответствующие разрешения», — рассказала главный специалист отдела предпринимательства района Нура Айым Советова.

Одной из участниц ярмарки стала столичный дизайнер Жангуль Жуманбаева, представившая бренд, который она создала вместе с сестрой.

«Мы представляем казахстанский бренд который создали вместе с сестрой. Работаем в этностиле, создавая одежду из натуральных и качественных тканей. В наших коллекциях мы сочетаем традиционные национальные мотивы с современным дизайном.Сегодня этностиль особенно актуален, и мы рады, что интерес к нему растет. Нам самим близка такая эстетика, поэтому мы создаем необычные модели, тщательно подбираем ткани, привозим их из разных городов и стран. Сначала появилась идея разработать собственную коллекцию, а затем мы начали самостоятельно отшивать изделия. В основном наши изделия реализуются через магазин, и мы видим, что спрос на такую одежду есть. Это вдохновляет нас продолжать развивать бренд и создавать новые коллекции», — отметила дизайнер.

Посетители отмечают, что праздничная ярмарка стала хорошим местом для семейного отдыха.

«Мы пришли сюда всей семьей отметить День столицы. Очень понравилась атмосфера: здесь много развлечений для детей, можно попробовать вкусную еду и познакомиться с творчеством наших мастеров.Такие мероприятия создают праздничное настроение и помогают поддержать отечественных производителей», — поделилась впечатлениями жительница столицы Назым Исмагулова.

Праздничная ярмарка будет работать до 22:00. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить площадку, провести время с семьей и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города. 

#Астана #праздник #акимат #ярмарка #астанчане

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