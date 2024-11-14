Депо LRT начали строить в Астане

Транспорт , Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Оно станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT

Фото: instagram.com/cts_kz

Начато строительство депо LRT, которое будет располагаться на территории площадью 16,84 га в районе международного аэропорта, сообщает Kazpravda.kz 

По данным транспортной компании CTS, депо станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT. Общая площадь зданий депо составит около 80 тыс. квадратных метров, где будут размещены все необходимые объекты для полноценного технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

Комплекс включает здание для мойки вагонов, склады запасных частей и оборудования, специализированную технику для поддержания и ремонта путей, а также административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала.

На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами.

Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора.

В связи с завершением основных строительных работ по эстакаде, в соответствии с технологией строительства, работы по проекту LRT в зимний период будут сконцентрировано на возведении депо.

Напомним, ранее столичная транспортная компания City Transportation Systems объявила о начале предварительного набора по обучению операторов поездов (машинист) для работы на линиях легкорельсового транспорта. 

#LRT #депо #строительство, акимат

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