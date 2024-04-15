Депутат: Дети и женщины должны быть защищены не только на улицах, но и дома

Фото: пресс-служба Сената РК

«Этот закон стал первым в СНГ по своим новеллам, предусматривающим обеспечение защиты женщин и детей. Тем самым, завершился цикл законодательных инициатив, обеспечивающих многоуровневую защиту женщинам и детям как в семье, так и в обществе. Теперь, главное, реализовать потенциал закона, обеспечивая его соблюдение и полноценное исполнение. Я за то, чтобы дети и женщины были защищены нашим законодательством не только на улицах, но и дома, в своей семье! Чтобы могли свободно и смело смотреть и идти вперед», - говорит сенатор Ляззат Калтаева.

Она отметила, что насилие в отношении женщин и детей - большая проблема во многих странах, которую можно и нужно решать системно на законодательном уровне.

В апреле инициативная группа в составе казахстанских активистов и правозащитников запустили акцию «Напиши письмо в Парламент» с просьбой к жителям страны направить письмо с поддержкой закона в Сенат.