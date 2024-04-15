Депутат: Дети и женщины должны быть защищены не только на улицах, но и дома

Сенат, Общество
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Сенатор Ляззат Калтаева высказала свое мнение о подписанных президентом законах по защите прав женщин и безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

«Этот закон стал первым в СНГ по своим новеллам, предусматривающим обеспечение защиты женщин и детей. Тем самым, завершился цикл законодательных инициатив, обеспечивающих многоуровневую защиту женщинам и детям как в семье, так и в обществе. Теперь, главное, реализовать потенциал закона, обеспечивая его соблюдение и полноценное исполнение. Я за то, чтобы дети и женщины были защищены нашим законодательством не только на улицах, но и дома, в своей семье! Чтобы могли свободно и смело смотреть и идти вперед», - говорит сенатор Ляззат Калтаева.

Она отметила, что насилие в отношении женщин и детей - большая проблема во многих странах, которую можно и нужно решать системно на законодательном уровне.

В апреле инициативная группа в составе казахстанских активистов и правозащитников запустили акцию «Напиши письмо в Парламент» с просьбой к жителям страны направить письмо с поддержкой закона в Сенат.

«Инициативу поддержали более 5000 казахстанцев, которые направили в Сенат письма с призывом принять в стране закон о криминализации насилия. К моменту обсуждения законопроекта в Сенате онлайн-петицию за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилия уже подписали более 154 тысяч казахстанцев. Принятие закона в Сенате было непростым и сопровождалось большим количеством заседаний, встреч и консультаций с экспертами из различных НПО, членами Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Национального центра по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка. И вот сегодня закон подписан главой государства», - добавила она.

#дети #Сенат #закон #общество #женщины

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