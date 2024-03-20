Депутат просит защитить от искажения подвиг ветеранов ВОВ

Мажилис
74
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По мнению мажилисмена, ветераны ВОВ символизируют величие нации и высоту ее политической культуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин просит защитить подвиг казахстанских ветеранов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от искажения. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал факт, что сегодня наблюдаются попытки пересомтреть подвиг участников ВОВ 1941-1945 гг, а также нивелирования их победы в этой войне.

«Сегодня некоторые представители нашего общества, живущие в мирной стране, не чувствовавшие запаха пороха, не знакомые с боями в борьбе за Родину, хотят отрицать наши исторические события героев-фронтовиков (перевод с казахского языка – прим. авт.)», - сказал мажилисмен.  

Он подчеркнул, что подвиг фронтовиков, проявивших героизм на фронтах ВОВ, должен быть оценен исторически и защищен от пересмотра и нападок.

«В конце концов, наши деды яростно противостояли нацистам, которые хотели уничтожить все нации мира и установить свою нацистскую идеологию. Это жестокое обращение с нашей историей, неуважение к памяти павших героев. Если мы хотим стать полноценной страной, мы должны закрепить каждое историческое событие, имена тех, кто находится в центре этих событий, как будто они высечены в камне в памяти поколений», - отметил Жанбыршин.

По его мнению, ветераны ВОВ символизируют величие нации и высоту ее политической культуры.

«На национальном курултае Касым-Жомарт Токаев предложил для установления исторической справедливости назначить специальные ордена в честь наших легендарных героев – Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова. Это предложение президента - настоящая дань уважения духу 600 тысяч казахстанских фронтовиков Второй мировой войны. Это способствует укреплению патриотизма, национальной идентичности», - считает депутат.

Мажилисмен предлагает законодательно закрепить предложение главы государства.

«Это решение мы должны принять в ближайшее время до предстоящего Дня защитника Отечества и наградить наших солдат почетными орденами, названными в честь выдающихся деятелей нашей страны. Мы должны  принять меры по увековечиванию памяти наших фронтовиков. Также важно возобновить систематическое проведение научно-исследовательских работ, связанных со Второй мировой войной, создать специальный национальный портал, на котором оцифрованы данные фронтовиков», - добавил депутат.

#мажилис #депутат #защита #ветераны #ВОВ #статус #Едиль Жанбыршин

Популярное

Все
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Помогут накопить на жилье
Зайцы штрафов не боятся
Четвертый год в Алматы успешно функционирует этноцех, открытый на государственный безвозмездный грант
Бесплатный проезд в общественном транспорте для сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет внедрили в Костанае
В Усть-Каменогорске экологи установили превышение загрязняющих веществ в воде на выходе из городских очистных сооружений
В Усть-Каменогорске легендарное швейное объединение «Рауан – Рассвет» наладило пошив одежды для особенных детей
В погоне за качеством бытия
Лужу за озеро приняли проектировщики и ошибочно приписали ей имя соседнего водоема
Нынешний отопительный сезон в регионе проходит без перебоев
В США умер чемпион юношеской Олимпиады из Казахстана
На востоке страны лесхозы перекладывали свои обязанности на предпринимателей
Вековые традиции в генах
Большинство жителей Карагандинской области, обратившихся с заявлениями о признании их банкротами, получили отказ
Не только коня на скаку остановят...
Гостей встречает весенний бал!
Духовная суверенность - основа национальной независимости и безопасности Казахстана
Главные темы для диалога
Ушел из жизни известный телекомментатор Василий Уткин
Miami Open: Путинцева вышла во второй круг
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Творил несмотря на запреты
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Президент предложил изменить герб Казахстана
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Кодекс преткновения
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Мажилис одобрил мораторий на продажу долгов граждан коллект…
Казахстан и КНР изменили компетентные органы по оказанию пр…
Мажилис одобрил меры по противодействию торговле людьми
Обвинявший женщин в «длинном языке» депутат озаботился судь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]