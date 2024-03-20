Депутат просит защитить от искажения подвиг ветеранов ВОВ

По мнению мажилисмена, ветераны ВОВ символизируют величие нации и высоту ее политической культуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Едиль Жанбыршин просит защитить подвиг казахстанских ветеранов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от искажения. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал факт, что сегодня наблюдаются попытки пересомтреть подвиг участников ВОВ 1941-1945 гг, а также нивелирования их победы в этой войне.

«Сегодня некоторые представители нашего общества, живущие в мирной стране, не чувствовавшие запаха пороха, не знакомые с боями в борьбе за Родину, хотят отрицать наши исторические события героев-фронтовиков (перевод с казахского языка – прим. авт.)», - сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что подвиг фронтовиков, проявивших героизм на фронтах ВОВ, должен быть оценен исторически и защищен от пересмотра и нападок.

«В конце концов, наши деды яростно противостояли нацистам, которые хотели уничтожить все нации мира и установить свою нацистскую идеологию. Это жестокое обращение с нашей историей, неуважение к памяти павших героев. Если мы хотим стать полноценной страной, мы должны закрепить каждое историческое событие, имена тех, кто находится в центре этих событий, как будто они высечены в камне в памяти поколений», - отметил Жанбыршин.

По его мнению, ветераны ВОВ символизируют величие нации и высоту ее политической культуры.

«На национальном курултае Касым-Жомарт Токаев предложил для установления исторической справедливости назначить специальные ордена в честь наших легендарных героев – Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева, Сагадата Нурмагамбетова. Это предложение президента - настоящая дань уважения духу 600 тысяч казахстанских фронтовиков Второй мировой войны. Это способствует укреплению патриотизма, национальной идентичности», - считает депутат.

Мажилисмен предлагает законодательно закрепить предложение главы государства.