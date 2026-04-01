Депутат: псевдорелигиозный фанатизм отравляет будущее страны и ломает дух нации

Айман Аманжолова
корреспондент

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи выступил с жестким заявлением касательно активизации «псевдорелигиозных деятелей», которые используют онлайн-пространство для манипуляции сознанием граждан и подрыва национальной идентичности, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламентарий подчеркнул, что под прикрытием религиозной тематики скрываются примитивные фанатики, чья деятельность напрямую угрожает информационной безопасности и общественной стабильности страны.

«Говоря прямо и без прикрас, эти примитивные фанатики, навязывающие ложные догмы, подрывают наши национальные устои и расшатывают фундамент нашего государства и общества. На прошлой неделе мы стали свидетелями нескольких подобных вопиющих случаев. В одном из интернет-подкастов некий «псевдоимам», не имеющий отношения к официальным религиозным структурам, спокойно заявил о наличии у него трех жен и, что «отдал» последнюю своему ученику», – сказал Бапи.

Особое внимание мажилисмен уделил правовой оценке подобных инцидентов, квалифицировав подобные действия как тяжкие правонарушения против человеческого достоинства. По мнению Бапи, такие факты требуют не только морального осуждения, но и жесткого государственного реагирования.

«Данное заявление следует расценивать не только как поступок, противоречащий человеческой морали, но и как явное нарушение законодательства о браке и семье, пренебрежение традиционной религией современного Казахстана и умышленное нанесение ущерба ее ценностям. В целом, «дарение» человека должно считаться преступлением в категории торговли людьми! Таких людей, попирающих закон по своему усмотрению, необходимо остановить», – заявил он

Критике подверглись и представители медиасферы, которые в погоне за рейтингами способствуют распространению деструктивного контента. Бапи призвал журналистское сообщество соблюдать этические нормы и ставить национальные интересы выше кратковременного популизма.

«То, что ведущая подкаста, моя коллега-журналистка Жанар Байсемизова, которая рассказала об этом всей стране, не соблюдала даже элементарную журналистскую этику и профессиональную рассудительность – это настоящая погоня за хайпом. В этой связи, я призываю коллег-журналистов и других представителей масс-медиа, жаждущих принести национальные интересы в жертву популизму, твердо придерживаться профессиональных, человеческих и гражданских позиций», – отметил депутат.

Отдельной темой выступления стали нападки радикалов на многовековые традиции казахского народа, в частности, попытки запретить празднование Наурыза. Депутат обратился к Генеральному прокурору с требованием рассмотреть возможность ужесточения наказания за подобные действия.

«Еще одним проявлением невежества стал видеоролик некоего гражданина, объявившего праздник Наурыз чуждым религии. Этот вброс – не только отрицание праздника, рожденного самой природой, но и попытка поставить под сомнение многовековые традиции, национальную культуру и уникальность нашего народа», – подчеркнул Бапи.

Депутат выразил глубокую обеспокоенность судьбой подрастающего поколения, которое оказывается наиболее уязвимым перед лицом агрессивной пропаганды чуждых учений в социальных сетях.

«Самое главное – эта сборище лжепроповедников отравляет наше подрастающее поколение, будущее страны. Чуждые, навязанные извне деструктивные религиозные учения буквально вцепляются в неокрепшее сознание молодежи, стремясь любыми уловками лишить их национальных традиций и обычаев. Неудивительно, что ослепленные их чарами молодые люди рискуют потерять традиционные ценности и отдалиться от национальных интересов, превратившись в «потерянное поколение», – отметил он.

В завершение Ермурат Бапи заметил, что социальные сети переполнены непросвещенными лжепроповедниками с поверхностными знаниями и сомнительным статусом, которые пытаются выдать свои заблуждения за нормы официальной религии, призвав дать жесткий отпор этому явлению.

«Если мы прямо сейчас не приступим к спасению общества, чей дух может быть сломлен, внутренний мир опустошен, а сознание разбито, то завтра исправлять эту ситуацию будет поздно. Пути назад не будет. Рубикон близко», – резюмировал он.

